Addio al Napoli, annuncio esplosivo su De Laurentiis

L’addio di Aurelio De Laurentiis al Napoli sarebbe un colpo di scena clamoroso, l’ennesimo di una stagione davvero tribolata.

Un annuncio sul futuro di De Laurentiis tiene banco in casa azzurra, il presidente potrebbe valutare la decisione di mollare il club.

La stagione in corso dei campioni di Italia ha avuto un unico protagonista, nel bene e nel male. Aurelio De Laurentiis ha dominato la scena, ben più dello staff tecnico e dei calciatori. Il patron non ha mai fatto mancare gli spunti per fare discutere.

Dopo Luciano Spalletti ha assunto tre allenatori, è riuscito a polemizzare con DAZN e Sky e ha parlato anche di un nuovo stadio da realizzare nella zona di Bagnoli. Tanta carne al fuoco che non è piaciuta a quanti seguono il club da tempo e ai tifosi eccellenti del Napoli.

In particolare, è l’ex pallanuotista Franco Porzio che – intervenuto ai microfoni di ‘Tele A’ – a esprimere il suo malumore, chiedendo direttamente l’addio del presidente per non peggiorare la situazione.

ADL via da Napoli, i motivi fanno discutere i tifosi

L’annuncio sul futuro di De Laurentiis dimostra come la piazza non regga più le sfuriate dell’attuale presidente, pensando anche al futuro che appare molto incerto. In particolare, senza la qualificazione nella prossima edizione della Champions League, il Napoli potrebbe avere delle notevoli difficoltà nel reggere il confronto con le altre big.

Porzio sottolinea i problemi che aumenteranno a partire dalla prossima estate: “C’è un vuoto gestionale, senza il quinto posto ci sarà un ridimensionamento. Ci sarà una catastrofe economica, ADL non è in grado più di gestire la situazione, non ci sono ormai dei dirigenti in squadra e il futuro sarà molto difficile da dover affrontare”.

Non c’è ottimismo sul Napoli, gli addii di Giuntoli e Spalletti, così come quelli previsti per il futuro (Zielinski andrà all’Inter, Osimhen partirà attivando la clausola da 120 milioni) spaventano sia Porzio nonché i tifosi azzurri, che hanno analizzato con grande attenzione il messaggio dell’ex campione pallanuotistico, che conquistò l’oro olimpico a Barcellona nel 1992.

Da uomo di sport, Porzio ha capito i limiti di De Laurentiis: “Il presidente ha mostrato la sua arroganza, pensa di essere il più bravo di tutti e fa tutto ciò da sempre, non è solo un fatto recente. A noi napoletani ci ha sempre screditato e infangato”. Trovare una nuova proprietà non sarà comunque facile, De Laurentiis sa come il destino del Napoli sarà ancora nelle sue mani per tanti anni.