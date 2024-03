Annuncio e scelta fatta: Napoli, deciso il nuovo allenatore

Una clamorosa indiscrezione di mercato si sta facendo strada negli ultimi giorni e coinvolgerebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la scelta del nuovo allenatore

Gli azzurri sono al terzo allenatore di questa stagione e, con ogni probabilità, a fine campionato arriverà un nuovo ‘condottiero’.

L’ultimo tecnico ingaggiato da De Laurentiis, Francesco Calzona, sta attualmente ricoprendo un doppio incarico: traghettatore del Napoli fino a fine stagione e commissario tecnico della Slovacchia.

Con la squadra impegnata nel centrare un piazzamento valido per le competizioni europee del prossimo anno, dirigenza e presidente iniziano a studiare le mosse giuste per la stagione che verrà.

Dopo l’addio dello scudettato Spalletti il Napoli è piombato in un vortice di negatività e confusione. Gli azzurri sembrano lontani parenti della squadra che ha dominato in lungo e in largo la Serie A 2022/23.

Gli addii di Kim, Giuntoli e Spalletti sembrano aver tolto quella sicurezza che solo un anno fa era stata la grande forza dei partenopei. Adesso, con la squadra parecchio distante dai posti Champions, l’inizio di un nuovo ciclo sembra quasi obbligatorio.

Per avviare una nuova era in Campania è, dunque, necessario l’arrivo di un nuovo tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo del futuro azzurro potrebbe essere una vecchia, e gradita, conoscenza dell’ambiente napoletano. Si tratta di Maurizio Sarri, tecnico toscano che ha guidato il Napoli dal 2015 a 2018.

Napoli, torna Sarri?

Dopo l’esperienza in Campania, l’ex allenatore dell’Empoli ha lavorato sulle panchine di Juventus e Chelsea, con il quale ha conquistato una Serie A e un’Europa League. L’ultima esperienza di Sarri è stata sulla panchina della Lazio, conclusasi quasi a sorpresa con le dimissioni del tecnico il 13 marzo 2024. A paventare un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli è stato l’ex calciatore Sebino Nela.

Secondo l’opinionista, infatti, il prematuro addio di Sarri alla Lazio potrebbe spingerlo verso la panchina del Napoli. Insieme al tecnico toscano, sempre dalla Capitale, potrebbe arrivare anche Igli Tare, ex direttore sportivo dei biancocelesti.

Nonostante il passato alla Juventus, un ritorno di Sarri potrebbe riaccendere l’ambiente partenopeo che, nonostante sotto la sua gestione non abbia conquistato trofei, ha sempre apprezzato il lavoro del tecnico toscano in azzurro. A fare da contraltare all’indiscrezione di Nela, però, ci sono le dichiarazioni di ADL che ha definito Sarri ‘un perdente’ a seguito delle sue dimissioni da tecnico della Lazio.

