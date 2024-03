Calciomercato, Pioli al Napoli: si porta due giocatori dal Milan

Il Napoli della prossima stagione ripartirà da Stefano Pioli e da due fedelissimi del Milan per rilanciarsi in maniera concreta.

L’arrivo di Pioli in panchina potrebbe permettere al Napoli di aprire un nuovo ciclo.

La prossima stagione registrerà un’altra rivoluzione all’interno del Napoli, che ripartirebbe da una nuova tecnica e con calciatori già rodati dall’allenatore per il futuro. Dopo l’interregno di Francesco Calzona, la squadra potrebbe essere guidata da mister Pioli, la cui avventura col Milan sembra agli sgoccioli.

Il tecnico rossonero è legato da un contratto sino a giugno 2025, ma a fine stagione l’addio tra le parti dovrebbe consumarsi, anche al di là di cosa accadrà in Europa League. Pioli ripartirebbe da Napoli, è ben stimato da De Laurentiis e sarebbe forse il profilo giusto per esperienza e rosa attuale.

Le prime mosse si concentrerebbero sul mercato, col tecnico che potrebbe chiedere ben due calciatori che militano al Milan.

Pioli partirebbe con due fedelissimi al suo fianco. I due calciatori potrebbero lasciare il Milan talmente è forte il feeling con lui, diventando subito due punti di forza del ‘suo’ Napoli. I nomi sono quelli di Thiaw e Adli.

Pioli determinato, vuole Thiaw e Adli al Napoli

Il tedesco è un centrale che ha mostrato progressi importanti nel suo percorso in Serie A, ha recuperato dal recente infortunio e vuole vivere intanto un finale di stagione da protagonista. Cresciuto insieme a Kjaer e Tomori, sarebbe di fatto l’erede di Kim al centro della difesa.

La sua quotazione si attesta intorno ai 30 milioni di euro, cui va sommata anche quella di Yacine Adli, che vale circa la metà. Il centrocampista, ex Bordeaux, era arrivato in sordina in Italia e nella scorsa stagione ha avuto parecchi problemi di ambientamento.

Il lavoro di Pioli sulla mezzala è stato importante, ora è una garanzia per il Milan e può occupare più ruoli all’interno del centrocampo. Per corsa, dinamismo e qualità tecnica sarebbe il sostituto ideale di Zielinski, che passerà a parametro zero all’Inter.

L’ingaggio di Pioli al Napoli potrebbe così costare almeno 45 milioni sul mercato, il Milan potrebbe essere comunque disponibile a venire incontro alle esigenze dei campani. La liquidità non manca al club di De Laurentiis, l’ipotesi di una tripletta dai rossoneri ora stuzzica l’ambiente partenopeo.