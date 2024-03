L’ex Napoli nel mirino del Milan: azzurri traditi

Il Milan ha spostato il proprio mirino sull’ex giocatore del Napoli che può presto approdare in rossonero e tradire così gli azzurri

L’ex giocatore del Napoli è finito seriamente nel mirino del Milan. Il club rossonero adesso medita lo scippo agli azzurri che sono ancora per pochi mesi i proprietari del cartellino. Il calciatore della Nazionale andrà in scadenza a giugno e De Laurentiis, se ci crede, dovrà affrettarsi a fare una proposta prima che possa accasarsi altrove.

Michael Folorunsho è finalmente esploso in questa stagione, dopo una lunga carriera in giro per l’Italia a cercare la propria dimensione. Si è sempre parlato un gran bene dell’ex Bari ma a conti fatti non è mai riuscito a lasciare il segno nelle diverse realtà in cui ha militato. Probabilmente il meglio l’aveva mostrato proprio nel capoluogo pugliese, facendo la spola ogni fine anno con Napoli, dove poi andava stabilmente via a stagione in corso. Al Verona, invece, sembra definitivamente esploso grazie alla cura di Baroni.

Adesso è uno dei giocatori più rappresentativi degli scaligeri che, nonostante una rosa smantellata durante il mercato invernale, si trova fuori dalla zona di pericolo e ad oggi sarebbe salvo. Proprio le cessioni di gennaio hanno proiettato ancor di più al centro del gioco il prodotto delle giovanili della Lazio (squadra di cui il centrocampista fa il tifo). Tanto da arrivare ad una meritata convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti.

Folorunsho nel mirino del Milan: tradimento al Napoli?

Il CT lo ha chiamato per le due amichevoli negli USA contro Ecuador e Venezuela dei prossimi giorni. Folorunsho si è fatto apprezzare anche grazie alla sua duttilità che gli permette di giocare sia in mediana sia sulla trequarti, così come mezzala o ala. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, anche se predilige sempre la fantasia. E quindi giocare dietro le punte. A fine stagione sarà libero di andare gratis dove vuole e sarebbe paradossale per il Napoli perderlo proprio adesso che è esploso, dopo averlo tenuto dal 2019 ad oggi.

Il classe ’98, vicino alla svolta della sua carriera, prenderà una decisione definitiva sul suo futuro, legandosi ad un club in maniera permanente e possibilmente senza prestiti. Il Milan sembra averlo messo nel mirino e, in occasione della partita di domenica a Verona, i dirigenti rossoneri hanno potuto vederlo e studiarlo da vicino. Nei prossimi mesi si cercherà di prenderlo gratis, beffando così il Napoli che potrà presto trovarselo contro in una diretta rivale.

