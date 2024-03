Lo sceicco si prende il Napoli: annuncio choc

Un annuncio bomba per il cambio di proprietà del Napoli: tifosi azzurri senza parole, ecco cosa sta per succedere

Il suo Napoli è reduce da un’annata quasi disastrosa. Ma un uomo navigato e dall’esperienza di Aurelio De Laurentiis sta già guardando molto più lontano, per tentare in ogni modo di rilanciare istantaneamente il progetto azzurro.

Il calciomercato estivo regalerà senz’altro sorpresa alla rosa dei partenopei, a partire da un nuovo allenatore la cui identità verrà svelata nelle prossime settimane. Dall’addio di Victor Osimhen alla ricerca di un centravanti in grado di rimpiazzare degnamente il nigeriano, è solo l’inizio.

Al di là del campo, una delle questioni che maggiormente premono nei pensieri di Aurelio De Laurentiis è sicuramente quella legata al futuro stadio del Napoli.

A tal riguardo in una recente intervist al ‘Tgr Campania’ il patron azzurro ha chiuso le porte a Fuorigrotta, aprendo ad una nuova struttura: “Non rifarò l’impianto, costruirò un nuovo stadio a Bagnoli“.

De Laurentiis pare quindi aver accantonato del tutto la trattativa che andava avanti da tempo con il Comune di Napoli per concessione e ristrutturazione del ‘Diego Armando Maradona’ in vista degli Europei del 2032.

Il tutto a margine della fiducia espressa recentemente sia dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili.

A questo punto proprio per quel che riguarda la questione stadio si sta facendo largo un’ipotesi a dir poco clamorosa che riguardarebbe uno sceicco, pronto a supportare il club campione d’Italia in carica.

L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista ed ex addetto stampa del Napoli Massimo Sparnelli sulle sue pagine social. Proprio per quel che riguarda la possibilità di un supporto economico importante per la costruzione del nuovo stadio a Bagnoli, Sparnelli lancia una vera e propria bomba.

Napoli, annuncio clamoroso: “Sceicco dal Qatar”

“Alla famiglia Al Thani piace Napoli, piace Bagnoli. Possono aiutare Aurelio De Laurentiis finanziariamente”. La riflessione del giornalista prosegue poi con un elogio al presidente del Napoli: “Se De Laurentiis dice che farà il nuovo stadio a Bagnoli allora sicuramente si farà lì. Ho sempre avuto fiducia in lui”, ha aggiunto Sparnelli.

Il 43enne emiro del Qatar Al Thani a questo punto potrebbe avvicinarsi al mondo Napoli ed in futuro, chissà, sostenere economicamente proprio il progetto portato avanti da De Laurentiis.

In passato non sono state poche le voci su una possibile cessione societaria da parte del fondatore di Filmauro. Adesso, si torna a parlare di un Napoli in salsa qatariota: staremo a vedere come andrà a finire.