Muore un celebre volto, lutto nel mondo del calcio

Lutto nel mondo del calcio, addio ad un volto molto famoso. Tantissimi i messaggi di cordoglio sul web

Il mondo del calcio è stato colpito da un forte lutto. In giro per il web ci sono tanti messaggi di tifosi dispiaciuti dopo aver appreso la notizia. Nonostante avesse 80 anni, nessuno lo ha mai dimenticato, soprattutto i tifosi delle squadre nelle quali ha giocato e che ha allenato durante la sua lunga carriera.

Diverse società hanno espresso la propria solidarietà alla famiglia, insieme a loro anche tante testate giornalistiche. La notizia è arrivata ieri, ma ha sorpreso tutti perché questo personaggio ha continuato ad allenare nelle categorie minori fino a un paio di anni fa. Tra poco proveremo a ricostruire la sua carriera, piena di soddisfazioni con squadre che lottavano per vincere i campionati nelle categorie minori, ma c’è anche chi lo ricorda per delle storiche salvezze.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Claudio Tobia

È morto Claudio Tobia, aveva ottanta anni e, tra qualche mese, avrebbe spento 81 candeline. Nato a Pescara nel 1943, Tobia ha iniziato a giocare a calcio proprio nella squadra della sua città, prima di trasferirsi al Chieti. Nel corso della sua carriera da calciatore, Tobia ha vestito anche le maglie di Nocerina, L’Aquila, Nardò e Palmese. Ha appeso le scarpette al chiodo nel 1973 per provare l’esperienza da allenatore, iniziando con la Frattese.

La sua carriera da allenatore è stata ricca di soddisfazioni. Tutti ricordano i campionati vinti con Reggina (C2, nel 1984), Catanzaro (C1, nel 1987) e Casertana (Campionato Nazionale Dilettanti, nel 1996), ma è indimenticabile la sua esperienza all’Avellino, all’inizio degli anni ’80, dove riuscì ad esprimere un bel calcio, facendo appassionare i tifosi irpini. Difficile dimenticare la vittoria sul Napoli con il risultato di 3-0.

In quel periodo è stato anche il secondo allenatore di Picchio De Sisti alla Fiorentina, ma ha anche battuto diversi record. Uno di questi riguarda la Ternana, squadra che ha allenato in diversi momenti della sua carriera. Claudio Tobia è il secondo tecnico per numero di presenze all-time con il club rossoverde. Tra il 2019 e il 2021 ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina con la squadra dei dilettanti del Ferentillo Valnerina.