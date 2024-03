Napoli, firma subito: De Laurentiis piazza il colpo con lo sconto

Il Napoli è pronto a spingere per la firma del gioiello: De Laurentiis a caccia dello sconto, tifosi soddisfatti

Il Napoli ha pagato a caro prezzo le scelte scellerate della scorsa estate. Dall’allenatore, con Rudi Garcia apparso da subito fuori luogo per il post Spalletti, ad una campagna acquisti che ha visto la squadra campione d’Italia indebolirsi e non rinforzarsi.

Per tale ragione sin dallo scorso gennaio Aurelio De Laurentiis ha preso di nuovo in mano le redini della squadra, provando a potenziarla con l’obiettivo di raddrizzare una stagione ormai quasi del tutto compromessa. Lo Scudetto non è mai stato un obiettivo tangibile per i partenopei, così come la Champions sfumata in maniera deludente contro un Barcellona tutt’altro che irresistibile.

Molto presto, però, la parola si sposterà dal campo al calciomercato, nelle cui sedi De Laurentiis e Meluso sono pronti in buona parte a stravolgere la rosa del Napoli. E se l’addio a zero di Piotr Zielinski che firmerà a zero con l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca, sarà sicuramente più soddisfacente il ricco tesoretto che ne scaturirà dalla partenza di Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano pare avvicinarsi a grandi passi al PSG, così come il Napoli a ben 130 milioni di euro da reinvestire in buona parte per rendere nuovamente competitiva la rosa attualmente in mano a Calzona.

Ed in attesa di sapere chi rimpiazzerà il Ct della Slovacchia, destinato a salutare gli azzurri al termine dell’attuale stagione, la dirigenza del Napoli ha già pianificato un grande colpo per la prossima estate.

Firma sempre più probabile, De Laurentiis cerca lo sconto: così l’affare potrebbe davvero concretizzarsi.

Dendoncker, Mazzocchi, Ngonge e Traorè sono stati gli investimenti voluti in prima persona dal presidente De Laurentiis. E pare proprio che almeno uno di questi possa essere destinato alla permanenza a titolo definitivo in maglia azzurra.

Il Napoli sta infatti seriamente valutando il riscatto di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth. Il club inglese ha fissato la possibilità di cedere l’ex Sassuolo al club di De Laurentiis per una cifra di 25 milioni di euro. Ma il patron del Napoli la pensa diversamente.

Al Napoli con lo sconto: le ultime su Traore

Se Traorè, apprezzato per la sua grande duttilità, dovesse continuare a sfoderare prestazioni convincenti da qui a fine stagione allora il patron del Napoli penserebbe seriamente al riscatto. Ma non a certe cifre.

De Laurentiis metterebbe sul piatto una proposta da 15 milioni di euro per il cartellino del 24enne ivoriano che resta sotto contratto con il Bournemouth fino all’estate 2028. Traorè, in questi sei mesi al Napoli, ha accumulato 6 presenze tra campionato e Champions con 623′ in campo.