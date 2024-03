Osimhen scheggia impazzita: “Pensa solo ad andare via da Napoli”

Il futuro di Victor Osimhen resta al centro dell’attenzione con le critiche che arrivano per l’atteggiamento del nigeriano

L’addio di Osimhen è un argomento scottante in casa Napoli, aumentano i malumori per quanto visto negli ultimi tempi.

Il finale di stagione dovrà essere giocato senza stress e con la consapevolezza di dare il massimo per il Napoli. Gli azzurri avranno il compito di conquistare un piazzamento europeo, i gol di Osimhen saranno fondamentali per raggiungere quest’obiettivo.

Lontano dalle medie della scorsa stagione, un po’ per gli infortuni e per la Coppa d’Africa, Osimhen ha spesso diviso la piazza. Ha rinnovato con il Napoli ma aggiungendo una clausola rescissoria da 120 milioni: farà gola ai top club che quest’estate potrebbero strappare via dalla Serie A l’ormai ex capocannoniere.

A tutto ciò, si aggiungono anche delle critiche nette nei riguardi del nigeriano. La sfuriata dell’opinionista Enzo Bucchioni fa discutere i tifosi campani, Osimhen sembra con la testa ormai da un’altra parte.

Osimhen è assente, cosa sta succedendo

Il Napoli potrebbe avere un ulteriore caso nelle prossime ore? È ciò che fa intendere Bucchioni che, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha fatto il punto sulla situazione dei campani. Questa è un’annata non eccezionale sul piano sportivo e trova proprio in Osimhen uno dei capri espiatori tra campo e spogliatoio.

Bucchioni non è stato tenero col centravanti nigeriano: “Nel gruppo azzurro ci sono calciatori che pensano ai fatti loro. Osimhen ormai vuole solo andare via e incassare il prossimo assegno, lo scorso anno avrebbe deciso il match contro il Barcellona da solo, ma quasi al ritorno gli interessava ben poco di ciò che accadeva in campo”.

L’atteggiamento del numero nove resta molto discusso da Bucchioni e dai tifosi. Al ‘Maradona’ realizzò il gol del pari contro i bluagrana, al ‘Camp Nou’ invece la prestazione è stata insufficiente, non è stato quel calciatore trascinante visto nella scorsa stagione anche nelle competizioni europee.

L’apporto di Osimhen non è piaciuto, il nigeriano sa come sarà il sacrificato per il bilancio del Napoli nella prossima stagione e potrebbe anche ‘risparmiarsi’ in campo. Tutto ciò non andrà sicuramente a vantaggio di una squadra che dovrà fare un finale in rimonta e chiudere la stagione almeno senza grossi danni sul piano sportivo.

Tutti dovranno fare la loro parte, compreso Aurelio De Laurentiis, altro personaggio nel mirino di Bucchioni. Quest’ultimo ha sottolineato come la situazione al presidente, in questa stagione, sia sfuggita di mano con gli atteggiamenti frenetici e un nervosismo non più tollerabili.