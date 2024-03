Scelto il dopo Osimhen, il nome lascia i tifosi del Napoli di stucco

Victor Osimhen è destinato a lasciare il Napoli, ma il nome emerso per sostituirlo potrebbe far impazzire i tifosi del club campano

Se c’è un calciatore che la scorsa stagione ha destabilizzato il campionato di Serie A e trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto è sicuramente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano a suon di gol e prestazioni splendide è diventato un idolo per il popolo partenopeo, ma poi qualcosa si è rotto.

L’ex Lille con ogni probabilità lascerà l’Italia al termine dell’attuale stagione, dato che le parti, al momento del rinnovo di contratto, hanno concordato una clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro, che diversi club europei sembrano disposti a pagare – in prima fila restano le big inglesi e il PSG.

Inevitabilmente, Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno già iniziato a guardarsi intorno per identificare il sostituto ideale al centro dell’attacco e nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe far impazzire tutta la piazza. Stiamo parlando di Santiago Gimenez, prima punta del Feyenoord che ha raccolto numeri molto importanti nelle ultime due stagioni. Attualmente ha realizzato 21 gol e 4 assist in 24 partite di Eredivisie e a 22 anni ha ancora tanti margini di miglioramento.

Santiago Gimenez piace al Napoli: come stanno le cose

Sicuramente il gradimento del Napoli per Santiago Gimenez esiste ed è stato confermato anche dal giornalista Nicolò Schira nelle ultime ore. L’operazione, però, non è così semplice da portare a termine per diversi motivi. In primis, per l’ampia concorrenza che rischia di esserci per la punta a fine anno.

Dopo aver confermato le sue qualità in Olanda, le big di Premier League rischiano di anticipare i campioni d’Italia in carica e costringerli a puntare su altri obiettivi. Occhio anche al fuoco dalle dirette rivali, perché anche Inter e Milan sono state accostate a più riprese al messicano, ma in questo caso bisognerà verificare la disponibilità economica dei due club lombardi.

La valutazione, invece, per il Napoli non sembra essere un grosso problema. È vero che la cifra necessaria sta salendo a dismisura, ma per il momento il Feyenoord si accontenterebbe di 50 milioni circa per lasciar partire uno dei suoi uomini di punta. Con i soldi incassati dall’addio di Osimhen, è un investimento che De Laurentiis potrebbe autorizzare e che ha già messo in conto – anche perché in futuro potrebbe portare anche una corposa plusvalenza.