Bocciato dal Milan, lo prende il Napoli: che affare

Il Napoli riflette sulle prossime operazioni in entrata. Nel mirino è finito un giocatore bocciato in passato dal Milan.

Il pareggio ottenuto contro l’Inter consente di mantenere in vita il sogno di conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, in ogni caso, non può più permettersi altre battute d’arresto. Il quarto posto occupato dal Bologna, infatti, dista 9 punti. La squadra guidata da Francesco Calzona, alla ripresa del campionato, proverà quindi a risalire e ad avvicinarsi alle zone nobili della classifica.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme alla dirigenza, ha già invece iniziato a riflettere in vista dell’annata 24-25. La rosa perderà diversi elementi cardine, come ad esempio Victor Osimhen finito nel mirino dell’Arsenal e del Chelsea. Certa, inoltre, la partenza di Piotr Zielinski promesso sposo dei nerazzurri. Da qui la necessità, da parte del club, di attivarsi e sondare il mercato alla ricerca degli adeguati sostituti del nigeriano (13 gol in 24 apparizioni complessive) e del polacco (3 centri in 31 presenze).

Per quanto riguarda il ruolo del centravanti, i riflettori risultano puntati su Jonathan David tornato ai consueti livelli realizzativi dopo un inverno vissuto sottotono. Il canadese viene valutato dal Lille intorno ai 40 milioni: cifra, questa, alla portata delle casse dei Campioni d’Italia che, al tempo stesso, si sono iscritti pure alle corse riguardanti Joshua Zirkzee del Bologna e Santiago Gimenez, militante tra le fila del Feyenoord. Per rimpiazzare Zielinski, invece, si guarda in Germania.

Ai partenopei, in particolare, piace molto Aster Vranckx già visto in Serie A con indosso la maglia del Milan nella stagione 22-23. Un’esperienza rivelatasi avara di soddisfazioni per il belga, tornato di conseguenza al Wolfsburg nella scorsa estate al fine di rilanciarsi e mettersi alle spalle la delusione rossonera.

Il Napoli a gennaio ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi e raccolto varie informazioni sul suo stato contrattuale.

Napoli, mirino sull’ex Milan Vrancx

Schierato in 21 occasioni dal tecnico Ralph Hasenhuttl, tra Bundesliga e Coppa nazionale, Vranckx è legato ai teutonici fino al 2025 e finora le parti non hanno avuto modo di discutere dell’eventuale rinnovo. Gli azzurri, di conseguenza, puntano ad inserirsi sfruttando la situazione con l’obiettivo di chiudere la pratica ad un prezzo contenuto.

La pista può diventare incandescente da un momento all’altro. Il Napoli va sempre più spedito verso la rivoluzione: per rimpolpare la linea mediana e farla tornare ad essere competitiva ad alti livelli Vranckx rappresenta più che un’idea.