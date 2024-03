Caressa fa sognare il Napoli in diretta tv: annuncio da brividi

Annuncio in diretta tv da parte di Fabio Caressa, ottime notizie per il Napoli: che cosa succede per gli azzurri

Dopo l’eliminazione contro il Barcellona in Champions League, il Napoli era atteso da un altro impegno durissimo. Azzurri al cospetto dell’Inter capolista, che probabilmente erediterà dai partenopei lo scudetto. Strappando un 1-1 di voglia e determinazione.

A San Siro, c’era di fronte una squadra che, pur ferita dall’eliminazione europea a propria volta, veniva da dieci vittorie di fila in campionato. E che a lungo ha concesso pochissimo al Napoli, che ha provato a giocare ma senza riuscire a essere efficace e incisivo, anche penalizzato da un arbitraggio a dir poco permissivo.

La squadra di Calzona ha comunque stretto i denti e combattuto fino alla fine, raccogliendo un pari meritato grazie alla testata di Juan Jesus. Un punto che fa morale, ma che allontana ulteriormente le squadre davanti in classifica.

Bologna e Roma guadagnano due punti sui partenopei, portandosi a nove e sei lunghezze di vantaggio. A nove giornate dalla fine, la corsa Champions rimane assai complicata, per un Napoli che resta al settimo posto, a quota 45 punti. Ma occhio alla possibile svolta, segnalata da un annuncio clamoroso di Fabio Caressa.

“Napoli in Champions League anche con il sesto posto”, ecco perché: la svolta da parte della Uefa

Il popolare giornalista di ‘Sky Sport’, come sempre, ha commentato con i suoi colleghi nel ‘Club’ il big match della domenica sera. E a margine di Inter-Napoli, ha svelato che anche il sesto posto potrebbe valere la Champions.

Il tutto dovuto a una particolare piega regolamentare che dovrebbe essere confermata prossimamente dall’Uefa. Caressa spiega il tutto e da’ nuove speranze al Napoli per il finale di stagione.

“Finora nessuno ha detto che potrebbe essere buono anche il sesto posto e non soltanto il quinto per il ranking europeo – ha affermato il giornalista – Ipotizziamo che Roma o Atalanta vincano l’Europa League e che vadano in Champions da quinte classificate. A quel punto, qualificandosi per la Champions tramite la loro vittoria, cederebbero il loro ‘diritto’ in classifica alla squadra sotto di loro. La Uefa pubblicherà un regolamento nei prossimi giorni“.

Dunque, anche con il pari contro l’Inter, il Napoli avrebbe ancora possibilità concrete di tornare in Champions. Nel finale di campionato, in programma scontri diretti con Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina: può ancora succedere di tutto.