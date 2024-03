Colpaccio Napoli, lo scippano a Giuntoli: si chiude a 30 milioni

Beffa clamorosa per la Juventus, scippo e colpaccio di De Laurentiis: va al Napoli per 30 milioni di euro

Una delle certezze in vista della prossima sessione di calciomercato, per il Napoli, è quella di rinforzare pesantemente la rosa attualmente in mano a Francesco Calzona.

Una rosa che a conti fatti ha dimostrato di non essere all’altezza della situazione, nonostante buona parte rappresenti il gruppo che ha vinto appena un anno fa lo Scudetto. Ecco perché Aurelio De Laurentiis è pronto a riscrivere la storia, portando a Castelvolturno diversi innesti di spessore internazionale in modo da rilanciare il progetto e ravvivare l’entusiasmo nei tifosi azzurri.

Occhio a centrocampo dove la società partenopea ha già perso Piotr Zielinski, che tra qualche settimana sarà ufficializzato dall’Inter. Niente rinnovo e una serie di no alle proposte avanzate dai vertici di casa Napoli.

Il nazionale polacco non ha voluto sentire ragioni scegliendo l’opzione nerazzurra, con un ricco contratto pluriennale da parametro zero. E proprio in mediana il Napoli vive una situazione particolare come quella di Zambo Anguissa, pilastro assoluto che tra un anno vedrà scadere il suo contratto con il club di De Laurentiis.

Senza poi dimenticarsi delle prestazioni spesso insufficienti di Lobotka, che quest’anno ha deluso molto i tifosi. Per questo motivo arriverà un grande centrocampista ed in tal senso gli interessi dei partenopei sembrerebbero potersi incrociare con quelli della Juventus.

Anche Giuntoli è alla disperata ricerca di 1-2 centrocampisti in grado di potenziare il reparto mediano dei bianconeri: De Laurentiis ha in mente un clamoroso scippo.

Aurelio De Laurentiis, sin da quando Cristiano Giuntoli ha lasciato Napoli per volare nella Torino bianconera durante la scorsa estate, ha sempre riservato punzecchiature e frecciatine al suo vecchio ds. Ma adesso il patron del Napoli è pronto a passare ai fatti concreti.

Perché gli azzurri stanno puntando Manu Kone del Borussia Monchengladbach, talento francese di 22 anni che la Juventus ha cerchiato in rosso ormai da diverso tempo. Il Napoli potrebbe provare a giocare d’anticipo per il talentuoso centrocampista che dopo diversi prestiti è diventato un punto fermo della squadra tedesca.

Dalla Juve al Napoli: mirino su Kone

Kone in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con il Borussia Monchengladbach ha collezionato 21 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 reti e 2 assist vincenti. Ma quanto costerebbe al De Laurentiis? Per battere la concorrenza della Juve si parla di una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Un investimento certamente corposo che il presidente del Napoli pare intenzionato a trasformare in realtà, per potenziare la squadra azzurra. Staremo a vedere come andrà a finire.