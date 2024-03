Ferrari, che sgarbo dalla Red Bull: e Verstappen gongola

In casa Red Bull è già tempo di riflessioni in ottica futura, e le ultime indiscrezioni riferiscono di scenari clamorosi: ecco cosa sta succedendo

Reduce da due stagioni trionfali, la Red Bull ha iniziato il nuovo campionato di Formula 1 inanellando due doppiette consecutive. Sia in Bahrain che in Arabia Saudita, il team di Milton Keynes ha tagliato il traguardo con Max Verstappen al comando e con Sergio Perez subito dietro di lui, dando subito un forte segnale alla concorrenza. La sensazione, tra appassionati ed addetti ai lavori, è che assisteremo ad un’altra annata nel segno delle “lattine”.

Forte del grande vantaggio prestazionale, la Red Bull ha al contempo cominciato a programmare il futuro. E la prima questione da risolvere a Milton Keynes è quella legata alla line up delle prossime stagioni.

Come noto, infatti, dal 2025 Verstappen avrà molto probabilmente un nuovo compagno di squadra: il contratto di Sergio Perez scadrà alla fine del campionato e, ad oggi, risulta parecchio difficile immaginare che il vertici del team austriaco possano decidere di rinnovarlo.

In tale contesto, le indiscrezioni che si susseguono circa i potenziali candidati alla sostituzione di Perez sono molteplici. Ma nelle ultime ore ne hanno iniziato a prendere quota i nomi di due piloti in particolare. Entrambi provengono dalla Spagna e rientrano nel novero dei cosiddetti top driver. Ci riferiamo a Fernando Alonso e Carlos Sainz. A caldeggiare i loro profili è Luis Pérez-Sala, classe 1959 ex alfiere del Circus, il quale ha fatto il punto della situazione ai microfoni di ‘AS’.

Red Bull, Perez verso l’addio: chi affiancherà Verstappen dal 2025? Le ultime dalla Spagna

“Saranno mesi molto divertenti”, ha sottolineato Perez-Sala ai microfoni della nota testata spagnola. “Fernando potrebbe interessare alle grandi squadre, perché sappiamo che tipo è..”, ha poi aggiunto con tono sibillino. L’ex pilota iberico ha quindi rincarato la dose dicendo: “Sia lui che Carlos possono andare in Red Bull. Il mercato si muoverà molto e fino a Monza, alla fine di agosto, quando tutti i posti saranno definiti, assisteremo a un’interessante partita a scacchi”.

Molto dipende, aggiungiamo noi, anche da come si evolverà l’accenno di attrito tra il “clan” Verstappen e il team principal della Red Bull, Christian Horner, con la Mercedes alla finestra in attesa di clamorose novità. Perché se il tre volte iridato olandese dovesse rompere con la squadra austriaca, il mercato piloti diventerebbe una vera e propria bolgia.