Ha già svuotato l’armadietto, nuovo addio in casa Napoli

Addio Napoli a fine stagione: non ci sono più dubbi, la società ha deciso di mandarlo via

Le speranze Champions League per il Napoli sono ridotte al minimo. A nove partite dalla fine del campionato, gli azzurri sono lontani nove punti dal quarto posto e sei dal quinto (che, a meno di colpi di scena, varrà per l’Italia un altro posto nella competizione del prossimo anno). Non è impossibile raggiungerlo ma difficile sì. Consapevole di questo, De Laurentiis e i suoi collaboratori sono già al lavoro per programmare la prossima stagione.

Francesco Calzona spera in queste ultime nove partite di guadagnarsi la riconferma con gioco e vittorie. La società ci sta ragionando, ma l’ipotesi più probabile in questo momento è il cambio. Antonio Conte resta il sogno di ADL, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli (se si dovesse liberare dal Milan a fine anno) le opzioni più concrete. Rivoluzione che coinvolgerà anche gran parte della rosa: dalle cessioni di lusso come quella di Victor Osimhen agli addii per fine contratto. E fra questi ce n’è uno sul quale la decisione è già stata presa da tempo e adesso è di nuovo confermata.

Via da Napoli: addio annunciato

Dopo aver perso Piotr Zielinski, che passerà all’Inter a parametro zero da luglio, il Napoli ha un altro giocatore in scadenza fra tre mesi che, a meno di clamorosi colpi di scena, andrà via da svincolato. Si tratta di Diego Demme, che già sta vivendo una stagione da separato in casa. Infatti l’ex Lipsia è da febbraio fuori da tutte le liste: sia quella per la Serie A che quella UEFA.

Una situazione che rende quindi molto improbabile il rinnovo di contratto nelle prossime settimane e quindi la permanenza. Tutt’altro. Demme a giugno saluterà Napoli e, come Zielinski, lo farà da parametro zero. La società azzurra ha provato a piazzarlo durante il mercato di gennaio per evitare un’altra perdita gratuita, ma niente da fare. Il tedesco ha preferito restare da fuori rosa per poi trovare una nuova sistemazione più avanti. Qualche interesse dalla Serie A c’è, ma ad oggi l’opzione più probabile sembra il ritorno in Bundesliga.

Il suo stipendio può essere un problema per le squadre italiane: al Napoli, infatti, guadagna circa 2,5 milioni, tantissimi per un giocatore fuori progetto e che non ha mai dato la sensazione di poter essere determinante. Saluterà i partenopei con sole tre presenze quest’anno e con tantissimi problemi tattici e di ambientamento.