Il dopo Osimhen ha un nome: il Napoli ha il suo nuovo bomber

Victor Osimhen via da Napoli, De Laurentiis ha le idee chiare: l’erede del centravanti nigeriano è stato già scelto

Una manciata di settimane ed il Napoli dirà addio ad una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni. A maggior ragione perché arrivata immediatamente dopo il capolavoro Scudetto firmato da Luciano Spalletti in panchina.

E di quel tricolore, il terzo della storia azzurra, è stato protagonista Victor Osimhen. Il bomber nigeriano si è laureato campione d’Italia, da capocannoniere della Serie A. Un rendimento clamoroso che ha posto gli occhi dei grandi club europei proprio sull’ex Lille. Lo scorso gennaio Osimhen, seppur implicitamente, ha fatto capire come la sua avventura al Napoli sia ormai al capolinea.

Nonostante il rinnovo fino al 2026 firmato lo scorso 23 dicembre, per l’attaccante è tempo di cambiare aria. E ci sarà da scegliere tra diverse alternative già presenti sul tavolo. Il primo club, probabilmente quello ancora in pole position, è sempre il PSG. Al-Khelaifi dovrà rimpiazzare degnamente Mbappè e la punta napoletana potrebbe essere la scelta ideale.

Non manca la potenza economica per pagare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria nemmeno al Chelsea. Ancora un’annata deludente per i ‘Blues’ che nonostante l’arrivo di Pochettino stanno facendo enorme fatica, soprattutto sotto porta.

Parallelamente, però, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già definito quella che sarà l’operazione da concretizzare in estate per rimpiazzare degnamente Osimhen.

Secondo quanto viene riferito da ‘Il Mattino’ un nome in particolare starebbe stuzzicando la dirigenza campana nella ricerca dell’erede di Victor Osimhen. Si tratta di Jonathan David, stella della nazionale canadese (ma nato a New York) che con il Lille da anni sta facendo grandi cose.

David per Osimhen: super offerta del Napoli

Un profilo seguito con enorme interesse pure dal Milan anche se il tesoretto che deriverà dalla cessione di Osimhen potrebbe porre il Napoli in primissima fila per David. 24 anni e con un solo anno di contratto con il club transalpino, l’ex Gent è reduce da 37 apparizioni con 22 reti e 7 assist vincenti.

Un bottino che sembrerebbe aver convinto Aurelio De Laurentiis a puntare sul gioiello del Lille per il quale, come detto, la concorrenza non mancherà. In questo momento si parlerebbe di circa 40 milioni di euro: forse anche meno.

Esistono, però, anche due alternative in questo momento per diversi motivi – soprattutto economici – sarebbero leggermente più distanti.

In primis Joshua Zirkzee, fenomeno olandese che col Bologna sta lasciando a bocca aperta tutti. L’ex Bayern è affiancato da Gimenez del Feyenord, un centravanti che piace molto ai vertici azzurri.