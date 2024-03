Insigne choc: la clamorosa reazione contro l’allenatore avversario

Lorenzo Insigne è il protagonista nelle ultime ore, il suo gesto è diventato un argomento abbastanza discusso sui social

Insigne torna a far parlare dopo l’ultima gara del campionato americano, l’ex capitano del Napoli resta al centro dell’attenzione.

L’avventura in MLS continua per Lorenzo Insigne ma non in maniera così entusiasmante. La scelta di lasciare la Serie A e firmare con il Toronto non era stata ripagata da grandi risultati nelle due annate precedenti (per lui 31 gare complessive e 10 gol), mentre in questa stagione Insigne aveva iniziato col piglio giusto.

Toronto ha conquistato sette punti in tre gare con due gol realizzati proprio di Insigne, ma nell’ultimo match contro New York è arrivato il primo ko stagionale, i canadesi sono usciti dal campo sconfitti per 2-1. Più che per il risultato, i tifosi ora discutono su un gesto dell’ex capitano del Napoli che non è piaciuto.

Il nervosismo è dilagante anche in MLS, Lorenzo Insigne si è scontrato con il tecnico avversario, l’inglese Nick Cushing: la scena è già diventata virale sui social.

Insigne si scontra col tecnico, i dettagli

L’ex attaccante del Napoli era particolarmente nervoso alla fine del primo tempo, terminato sull’1-1 e con tante recriminazioni per il Toronto. Insigne non ha vissuto così un intervallo tranquillo, qualche parola di troppo con Cushing è analizzata dal calcio americano, non troppo abituato ai momenti concitati in campo.

L’italiano ha affrontato il tecnico andandogli direttamente incontro e puntandogli il dito, come riporta Fanpage: la replica del mister non si è fatta attendere e con la sua replica verbale ha fatto infuriare ancora di più Insigne. Trattenuto a stento da Federico Bernardeschi, ha continuato a inveire contro il tecnico, invitandolo a “regolare i conti” entrando negli spogliatoi.

Tempers flare between NYCFC and Toronto as the two teams head into halftime. Looks like Lorenzo Insigne and Nick Cushing having words. Then Deybi Flores comes over with a light push on Cushing. pic.twitter.com/62fU5F0Qmm — Tom Bogert (@tombogert) March 17, 2024

Nel video si vede Insigne che, oltre ad animarsi contro il mister, proprio con il corpo invita l’allenatore a seguirlo e a risolvere la vicenda. Nel frattempo, il suo compagno honduregno Flores del Toronto aveva fatto peggio, scontrandosi direttamente con Cushing, con qualche trattenuta di troppo.

Cushing a fine gara ha minimizzato l’accaduto, Insigne invece resta con l’amaro in bocca per la prima sconfitta stagionale del Toronto ma anche per un arbitraggio che ha contribuito ad aumentare il nervosismo con un espulso a referto e altri otto ammoniti. L’ex attaccante partenopeo dovrà restare concentrato sul campo, l’obiettivo è di centrare almeno i playoff nell’Eastern Conference, evitando ogni forma di nervosismo.