Napoli, bomber a sorpresa: sgarbo di De Laurentiis al Milan

Il Napoli pensa già al mercato della prossima stagione con un nuovo big su cui puntare, strappandolo al Milan. Tutti i dettagli

De Laurentiis e la sua dirigenza è già al lavoro per sostituire l’ormai partente Victor Osimhen. L’idea sarebbe quella di puntare su un bomber in grande forma nel corso di questa stagione.

Il Napoli guarda con interesse già al mercato per la prossima stagione. Con ogni probabilità, infatti, ci sarà l’addio a Victor Osimhen, la cui clausola rescissoria è fissata a 120 milioni di euro. L’interesse dei top club come PSG, Real Madrid, Manchester United e altre big inglesi resta vivo. Il club azzurro non dovrà poi farsi trovare impreparato per il futuro.

Aurelio De Laurentiis valuta una serie di nomi al centro dell’attacco per sostituirlo, in Italia non mancano i nomi importanti ma si guarda anche all’estero, cercando possibilmente un colpo low cost.

Un affare potrebbe essere in ballo per il futuro guardando direttamente alla Bundesliga, l’ultima idea porta a un vecchio obiettivo del Milan. La dirigenza campana potrebbe guardare a un attaccante in grande forma come Serhou Guirassy del Stoccarda.

Guirassy ultima idea del Napoli: i dettagli

L’ipotesi Guirassy potrebbe essere quella ideale per avvicendare Osimhen al centro dell’attacco. Al momento non ci sono stati contatti concreti tra le parti, ma di certo il guineano che gioca in Bundesliga sta mostrando, con i suoi numeri, di poter ambire a una grande big.

I numeri raggiunti in questa stagione ne confermano tutta la sua pericolosità sotto porta. Guirassy in 20 gare di campionato ha segnato ben 22 gol, è una punta che sa muoversi negli spazi e, a 28 anni, si sente già maturo per vivere una nuova esperienza sportiva.

Dopo qualche acciacco fisico e la sua partecipazione in Coppa d’Africa, Guirassy ha continuato a stupire tutti mantenendo medie altissime sotto rete, segnando cinque gol negli ultimi cinque turni e dimostrando come sia ormai un attaccante pronto per un definitivo salto di qualità.

Il Napoli potrebbe cedere così Osimhen e destinare una piccola parte della sua cessione per acquistare Guirassy. C’è infatti una clausola che fa gola: solamente 17,5 mln di euro servirebbero per strapparlo al club tedesco, è un’occasione d’oro da non perdere.

I campani faranno le loro valutazioni, ma di certo sarà difficile trovare un attaccante così in forma a questo prezzo quasi irrisorio. Le altre chance proposte per l’attacco hanno quotazioni in crescita, basti pensare a Zirkzee del Bologna e Boniface del Bayer Leverkusen, quotati intorno ai 50 mln di euro.