“Nervoso”: Alcaraz-Sinner, cosa è successo dopo il match

Anche dopo Indian Wells continua a tenere banco la rivalità tra Carlos Alcaraz e il nostro Jannik Sinner, sconfitto in California.

Il Masters 1000 di Indian Wells è giunto ufficialmente al termine. A vincere, per il secondo anno consecutivo, è stato ancora Carlos Alcaraz, nuovamente protagonista nel circuito dopo qualche mese difficile. Il talento spagnolo ha espresso un grande tennis ed ha battuto Jannik Sinner in semifinale e Daniil Medvedev in finale.

A far maggior rumore è senza dubbio la vittoria sul nostro Sinner, finora imbattuto in questo 2024. L’azzurro ha vinto tornei come gli Australian Open e il 500 di Rotterdam, aveva anche avvicinato Alcaraz in classifica ma lo spagnolo ha mostrato ad Indian Wells una condizione migliore, trionfando dopo tre delicati set.

Con la vittoria su Sinner Alcaraz ha conservato il secondo posto e ha pareggiato il computo delle vittorie nei precedenti tra i due. Le ultime due occasioni avevano visto l’azzurro trionfare e ora Alcaraz si è preso una bella e importante rivincita; nel post match lo spagnolo ha parlato di tanti temi in conferenza e non sono passate inosservate alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Carlos Alcaraz sibillino su Sinner

Nella consueta conferenza post match Alcaraz ha certificato le difficoltà nell’affrontare Sinner e ha infatti sentenziato: “Affrontare Sinner mi rende nervoso, ho dato il 100 % per batterlo”. Lo spagnolo ha proseguito specificando che – nonostante i rumors del pre match – non è vero che i due si sono allenati insieme e ha poi proseguito: “Quella con Jannik è una bella rivalità e porre fine alla sua striscia di vittorie mi rende entusiasta”.

Alcaraz ha evidenziato quanto sentisse la sfida contro il numero uno italiano e questa vittoria, per certi versi, lo libera quasi di un peso. La vittoria in finale lo ha riportato poi alla vittoria e ha cosi spento le critiche ricevute nel corso degli ultimi mesi.

Contro Medvedev lo spagnolo era partito male andando sotto 0-3, ma è riuscito poi a ribaltare il match e vincere il primo set al tiebreak. Nel secondo parziale Daniil ha piuttosto mollato ed ha cosi concesso la vittoria al fenomeno spagnolo, all’ennesimo titolo della sua giovanissima carriera. Lo spagnolo sente molto la rivalità con Sinner e i due sono destinati ad emozionare l’intero panorama tennistico per i prossimi anni.

Stavolta Alcaraz ha vinto, nonostante la sofferenza iniziale, e ha cosi blindato il secondo posto in classifica. Sinner era ad un passo dal sorpasso ma ora deve rinviare l’appuntamento con l’ennesimo storico salto nel ranking Atp.