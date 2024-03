Panchina Napoli, il nome non è da escludere: affare in scadenza

La lista sui papabili allenatori per la prossima stagione si allarga con un nome particolarmente gradito ad Aurelio De Laurentiis. Gli aggiornamenti

Il Napoli potrebbe valutare un colpo quasi a sorpresa per la panchina. Un tecnico dalla Serie A è tornato in ballo per i campani nelle ultime ore.

Il toto-casting per la panchina continua ad interessare i tifosi del Napoli. Dallo scorso giugno, ovvero da quando Luciano Spalletti ha lasciato la guida tecnica dopo aver vinto lo scudetto, Aurelio De Laurentiis ha assunto tre allenatori, scatenando grandi discussioni nella piazza.

Francesco Calzona è l’ultimo della lista, ma è vincolato da un contratto con la federazione slovacca non semplice da scogliere. Calzona ha il doppio mandato solo sino all’edizione di Euro 2024, poi il mister si concentrerà unicamente sulla nazionale.

De Laurentiis è quindi alla ricerca di un nuovo allenatore, un profilo importante sta emergendo nelle ultime ore. È uno dei tecnici più lanciati in Serie A, l’ottimo momento vissuto dal suo club lo sta rilanciando anche in ottica mercato. Il Napoli può valutare Raffaele Palladino del Monza per il futuro in panchina.

Palladino al Napoli, ecco l’ultima idea: i dettagli

L’ipotesi di vedere il tecnico sulla panchina azzurra non dispiacerebbe né al presidente e nemmeno a una buona parte della tifoseria. Non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ma la soluzione Palladino non va esclusa affatto nel futuro, considerando l’ottimo percorso del giovane allenatore in Brianza.

Palladino sta allenando il Monza con tenacia e risultati concreti, la squadra biancorossa ha vinto quattro delle ultime cinque gare e sa esprimere un gioco importante in campionato. La versatilità tattica di Palladino consente ai brianzoli di poter affrontare tutti alla pari, non è un dettaglio da poco da registrare.

Il tecnico di origini campane aveva ben impressionato negli ultimi confronti contro il Napoli, nella scorsa stagione ha battuto i campioni di Italia per 2-0 nella gara del 14 maggio scorso. Inoltre, nell’ultima gara dal 30 dicembre scorso ha ben impressionato la dirigenza del Napoli. Il Monza nella gara d’andata bloccò Kvara e compagni sullo 0-0.

Raffaele Palladino dimostrò come, oltre a un’ottima manovra di gioco, sa impostare al meglio una fase difensiva eccellente, un fattore da non poco per ricostruire una squadra come il Napoli, nella prossima stagione. La prossima sfida tra i due club, prevista per il prossimo 7 aprile, sarà l’occasione giusta per valutare il giovane allenatore e capire se sia davvero pronto per un salto di qualità importante. Palladino resta così in ballo insieme ad Italiano e Thiago Motta tra i mister emergenti del nostro campionato.