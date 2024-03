Sarri torna subito in panchina: accordo in Serie A

Dopo l’addio alla Lazio, Maurizio Sarri può tornare subito su una panchina importante in Serie A: principio di accordo

Nella sua carriera da allenatore in Serie A, Maurizio Sarri aveva sempre concluso la stagione sulla panchina di riferimento. Questa volta, non è andata così. Il suo percorso alla Lazio si è interrotto prima della fine dell’annata.

A prendere la decisione è stato lui e non il presidente Lotito mediante esonero. Dimissioni che hanno scosso profondamente l’ambiente biancoceleste, una svolta determinata da quella che per l’allenatore, evidentemente, era una situazione non più sostenibile, con la squadra che non lo seguiva più a dovere.

Sarri lascia una compagine che è arrivata fino agli ottavi in Champions League, ancora in corsa in Coppa Italia con la doppia semifinale da disputare contro la Juventus, ma in ritardo in campionato. La Lazio è lontana dal ritorno in Champions e rischia di non accedere nemmeno alle coppe europee del prossimo anno, da capire se i capitolini, con l’avvento di Tudor in panchina, sapranno trovare una svolta.

Nel frattempo, ci si interroga su quello che sarà il futuro dell’ormai ex tecnico biancoceleste. Che potrebbe già tornare in Serie A molto presto.

Sarri di nuovo al Napoli: la mossa a sorpresa di De Laurentiis

L’ipotesi che sta prendendo piede è di quelle clamorose. De Laurentiis pensa al ritorno di Sarri al Napoli in vista della prossima stagione, affidando al toscano, dopo il grande triennio vissuto tra il 2015 e il 2018, la risalita dei campioni d’Italia uscenti, incappati, come la Lazio, in una stagione davvero balorda.

Al momento, sulla panchina partenopea siede Francesco Calzona, la cui conferma però dipenderà non soltanto dalla volontà sua e da quella del Napoli, visto il ruolo di Ct della Slovacchia ancora in corso. Dunque, il patron partenopeo si sta guardando intorno e vorrebbe ripartire dal grande ex.

L’indiscrezione viene riportata, a ‘Radio Rai’, dal commentatore Sebastiano Nela, che rivela un retroscena particolare: “Un amico nel mondo del calcio mi ha informato che Sarri tornerà al Napoli e potrebbe essere accompagnato da Tare come direttore sportivo. Per il Napoli potrebbe essere una soluzione interessante”. L’albanese, del resto, era un nome che circolava già per il management dei partenopei, con una svolta necessaria dopo le scelte fallimentari di questa estate per De Laurentiis.