Affare Napoli, il colpo è vicino: lo porta il nuovo tecnico

Il nuovo allenatore porta un grande colpo in azzurro: Napoli, ecco il doppio affare per tornare subito a vincere

Gli errori di qualche mese fa il Napoli li ha pagati a caro prezzo. Perché le scelte di mercato fatte durante l’estate 2023 hanno portato i campioni d’Italia, troppo presto, a dover rinunciare alla corsa Scudetto.

Ecco quindi che Aurelio De Laurentiis sta già da settimane lavorando all’anno prossimo, alla stagione del rilancio che necessariamente vedrà la firma di un nuovo allenatore in grado di riportare subito la squadra azzurra ai vertici.

Rudi Garcia prima e Mazzarri poi hanno fatto malissimo, affossando una squadra che sulla carta può ambire ben oltre il quarto posto. Con la qualificazione alla prossima Champions che resta sempre più improbabile, però, il Napoli deve guardare avanti.

Perché Francesco Calzona, nonostante il bottino positivo accumulato sin dal suo arrivo sulla panchina dei campioni d’Italia in carica, è già certo che saluti la Campania al termine di questa annata.

Per lui c’è il progetto legato alla Nazionale slovacca da portare avanti: e così, parallelamente, Aurelio De Laurentiis sta sondando il terreno per diversi nomi al suo posto. Occhio ad uno in particolare che in Serie A sta facendo benissimo e che ormai da tempo è nel mirino degli azzurri, così come anche della Juventus.

Vincenzo Italiano, sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024, potrebbe essere la scelta ideale per la panchina del Napoli nella stagione prossima.

La media di due punti a partita in Europa, in Conference League, ed un cammino in Serie A che vede comunque la viola navigare in zona europa. Il gioco della squadra toscana, poi, affascina De Laurentiis: e così Italiano potrebbe sbarcare a Castelvolturno portando con sé uno dei pilastri della Fiorentina.

Sarebbe Nikola Milenkovic l’ultima idea che, con Italiano a Napoli, potrebbe rappresentare un grande rinforzo per gli azzurri. Il forte centrale di Belgrado, schierabile anche come terzino destro all’occorrenza, è da anni accostato alle grandi società di Serie A.

Napoli, Milenkovic con Italiano

Adesso, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, Milenkovic può davvero partire e lasciare la Toscana. Un colpo da 15-20 milioni di euro che rinforzerebbe non poco la retroguardia del Napoli, ancora alla ricerca di un degno sostituto di Kim.

Con Natan ormai destinato a salutare la Campania e a fare spazio ad un difensore di alto livello, l’opzione Milenkovic potrebbe decollare proprio di pari passo a quella Italiano.