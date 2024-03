Calzona se ne va adesso: ecco chi prende il suo posto

Il Napoli ha un bel problema con Francesco Calzona, ecco cosa succede

L’assenza del tecnico si farà sentire inevitabilmente, il Napoli sta trovando già una soluzione per l’immediato.

L’impatto avuto da Francesco Calzona con il Napoli è stato positivo. Il mister ha dato già una maggior quadratura alla squadra che, pur maturando l’eliminazione in Champions League per mano del Barcellona, ha mostrato qualche segnale di ripresa.

Nell’ultimo periodo, con l’ex vice di Spalletti e Sarri, sono arrivate le vittorie in casa contro la Juventus e il pari contro i prossimi campioni di Italia dell’Inter. Soddisfazioni importanti, anche se la classifica comunque ancora è deficitaria: ci vorrà una grande impresa per raggiungere un piazzamento europeo importante.

Nel frattempo, i tifosi sono preoccupati per la partenza di Calzona in Slovacchia. Proseguirà con i suoi impegni da CT in questi giorni, lasciando il lavoro a Castevolturno. Insieme al mister mancherà anche il preparatore atletico Francesco Sinatti: al loro posto ci sarà un trio per gestire gli allenamenti degli azzurri.

Napoli, in tre sostituiscono Calzona

In questi giorni, con una rosa per altro anche risicata a disposizione, toccherà all’ex azzurro Simone Bonomi come collaboratore, al preparatore Francesco Cacciapuoti e al match analyst Marco Brini prendere le redini, sostituendo in ogni aspetto Calzona e Sinatti.

L’ex calciatore del Napoli, dei tempi della Serie C, è uno dei collaboratori di Calzona anche nella nazionale, ma sarebbe rimasto a Napoli per seguire da vicino l’andamento degli azzurri, valutando così i progressi quotidiani.

Sul piano fisico e tattico, invece, toccherà a Cacciapuoti e Brini avere una maggiore gestione, considerando come gli azzurri siano anche migliorati in entrambe le fasi negli ultimi tempi. Il Napoli ha maggior resistenza nei secondi tempi e, soprattutto, sta trovando soluzioni alternative in campo: i tifosi stanno rivedendo qualcosa del 4-3-3 della scorsa stagione.

Un trio per gestire il Napoli, in questo momento, è sicuramente qualcosa di inedito, Calzona cercherà di rientrare poi il prima possibile in Italia, dovrà preparare il match contro l’Atalanta del 30 marzo, gara non troppo gradita da Aurelio De Laurentiis considerando l’orario delle 12.30 che metterebbe pressione al tecnico nel prepararlo adeguatamente.

La situazione in corso è originale, ma prevedibile già dal momento in cui Calzona si era legato al Napoli. Gli impegni con la Slovacchia avevano comunque la precedenza. La federazione ha accettato questa situazione in segno di riconoscenza, ma dopo gli europei il CT dovrà scegliere un’unica strada, rimanendo probabilmente con la nazionale.