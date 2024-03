Delusione atroce: il Napoli lo manda via subito

Il Napoli è pronto a un nuovo addio, la decisione farà discutere i tifosi dopo una stagione abbastanza tribolata

Il Napoli pensa già al mercato, la possibilità di una cessione importante scuote la squadra di Aurelio De Laurentiis.

Nelle prossime settimane, il club azzurro avrà l’obiettivo di raggiungere almeno un piazzamento europeo, andando poi a rifondare quasi completamente la rosa. Il gruppo che ha vinto lo scudetto si sta smantellando, ma anche gli ultimi arrivati non hanno pienamente convinto.

La stagione ha confermato come ci siano state tante difficoltà, la rosa non ha compiuto un salto di qualità sul piano caratteriale e sono in tanti ad avere deluso.

I nuovi acquisti non si sono adattati al meglio, in pochi possono dirsi sicuri di una riconferma. Tra questi, con ogni probabilità, non comparirà un calciatore tanto atteso dai tifosi ma, alla fine, rivelatosi poco utile alla causa.

Il Napoli cederà Natan, l’ipotesi è che il difensore non giocherà più in azzurro nella stagione 2024-25.

Natan via da Napoli, dove giocherà in futuro

Il centrale brasiliano non ha proprio convinto nella sua prima stagione in Serie A. Era arrivato con tante aspettative, ma è rimasto l’erede di Kim solamente sulla carta: tante sono state le differenze tra i due difensori, il loro impatto in Italia è stato diverso.

Il coreano si era subito ambientato, dimostrando una grinta e una adattabilità tattica davvero importante nella scorsa stagione. Era un marcatore tenace, ma anche un calciatore bravo negli inserimenti nell’area avversaria, con qualche gol importante a referto.

Natan, invece, ha avuto problemi di ambientamento in campo, il brasiliano classe 2001 è stata una scommessa fin troppo azzardata sul mercato. Un conto è giocare nel Bragantino, un altro nel Napoli campione d’Italia con un carico di pressioni non indifferenti da dover reggere in campo.

Il ruolino di marcia del centrale sinora non è stato proprio soddisfacente. 20 sinora le gare stagionali, di cui 13 maturate in Serie A: nel 2024, però, ha giocato solamente 75 minuti in campionato, l’ultimo suo match è stato quello di Reggio Emilia, nella goleada del match infrasettimanale.

Il centrale è stato così un calciatore atteso a lungo e ora accantonato, in attesa di trovare una soluzione appagante sul mercato. Pagato circa 10 milioni di euro, si cercherà un prestito magari con un diritto di riscatto. Il mercato italiano potrebbe aiutare il Napoli, l’ipotesi di vederlo in club come Fiorentina, Bologna o Torino dipenderà anche dalle chance europee che matureranno queste squadre a fine campionato.