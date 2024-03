Lutto Joe Barone, arriva lo stop alla Serie A

Dopo l’annuncio della Fiorentina della morte del suo Ad, la Lega di Serie A ha preso una decisione davvero importante

Prima di lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli ha pareggiato domenica scorsa allo Stadio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, l’ultima giornata di campionato prima della sosta di marzo è stata contraddistinta dal malore che ha colpito Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

Le condizioni del dirigente sono precipitate proprio domenica a poche ore dalla gara Atalanta-Fiorentina, poi rinviata. Mentre nel primo pomeriggio di ieri, tramite un comunicato, il club viola ha annunciato la morte di Joe Barone, che proprio nella giornata di oggi avrebbe compiuto 58 anni: “Con un dolore profondo ed immensa tristezza, la società perde un suo punto di riferimento, un profilo che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata”.

La nota della Fiorentina poi continuata: “Tutte le figure del Club sono distrutte dalla perdita di un uomo che ha offerto grandissima professionalità, il suo cuore e la sua passione per i colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici che, soprattutto, difficili. Tutto il mondo viola abbraccia la moglie Camilla, i suoi figli e tutta la famiglia Barone”. Proprio a seguito di questo evento così tragico, anche la Lega di Serie A ha preso una decisione importante.

Tramite un comunicato girato al’Ansa’, infatti, la Lega di Serie A ha scelto di rimandare a data da destinarsi l’Assemblea che si sarebbe dovuta tenere proprio nella giornata di ieri.

Morte Joe Barone, rinviata a data da destinarsi l’Assemblea della Lega di Serie A

Questa riunione, dove si dovevano prendere delle decisioni importanti su temi federali e ripartizione dei diritti audiovisivi, era già stata inizialmente rinviata a venerdì 22 marzo, proprio a causa del malore che ha colpito domenica scorsa Joe Barone.

Con la notizia della morte del dirigente della Fiorentina, giustamente, la Lega di Serie A non ha fornito una data in cui si farà tale assemblea. Nel frattempo, ovviamente, in queste ore si stanno susseguendo tanti omaggi e tanti pensieri nei confronti di Joe Barone: dalle varie squadre di calcio, passando per i dirigenti, alle istituzioni della città di Firenze.

Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha ricordato Joe Barone su Instagram: “Mi porterò dentro per sempre quei sorrisi che mi hai regalato. Eri orgoglioso del Viola Park, un centro sportivo bellissimo. Eri quasi commosso, quando parlavi della Fiorentina. Hai migliorato il mondo del calcio. Buon viaggio caro Joe”.