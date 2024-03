Napoli, la clamorosa rivelazione sulla stella azzurra: cambia tutto

Napoli con tanti interrogativi sul finale di stagione e sul futuro di alcuni big in squadra, la rivelazione su un azzurro è una svolta

Tutto l’ambiente partenopeo sperava di vivere una stagione decisamente diversa, dopo l’agognata conquista dello scudetto. Invece, il Napoli si è infilato in una annata durissima, tra errori in serie in campo e fuori, prestazioni negative e un rendimento lontanissimo dal recente glorioso passato, passando da addirittura tre allenatori.

Nonostante il fallimento di praticamente tutti gli obiettivi principali, c’è ancora, però, per gli azzurri, la possibilità di dare un senso al finale di stagione. Con l’avvento di Calzona si vede di nuovo una squadra volitiva e compatta, disposta a lottare e in grado ancora di mettere a frutto la grande qualità dei propri interpreti.

In casa dell’Inter lanciata a diventare campione d’Italia, un prezioso pari per 1-1, che più che classifica fa morale in vista delle ultime nove giornate. La scalata a un posto in Champions League rimane difficilissima, ma non impossibile, specialmente se, come sembra, potrà accedervi anche la quinta classificata. Tutto passerà per i tanti scontri diretti dell’ultima fase di campionato, che potrebbero rilanciare clamorosamente i campioni uscenti.

Pesano, ovviamente, le incertezze e gli interrogativi su quale destino attenderà il Napoli nella prossima stagione. Se di nuovo in Champions, se nell’Europa ‘minore’, se fuori da tutto. Inevitabilmente, si parla già di diversi addii. Certi quelli di Zielinski e Osimhen, per altri protagonisti dello scudetto situazione ancora in bilico e in divenire.

Napoli, l’annuncio pazzesco su Meret: il ‘doppio’ rinnovo di contratto

Chi resterà a Napoli, tra loro, è Alex Meret. Anche il portiere è finito in discussione, per qualche errore di troppo, che però di recente sta provando a riscattare, con prestazioni tornate all’altezza della sua fama.

Meret verso la permanenza, come dichiarato in una intervista in occasione dell’evento ‘Transfer Room’ da parte del suo agente, Federico Pastorello. Il quale ha svelato i prossimi scenari che lo riguardano.

Il contratto di Meret era in scadenza a giugno, ma sarà rinnovato: “C’è una opzione automatica di rinnovo al raggiungimento del 70% delle presenze”, ha spiegato Pastorello. Ma non è finita qui. “L’opzione fa scattare il rinnovo solo per un anno – ha aggiunto – Ecco perché stiamo già parlando del rinnovo oltre il 2025“.