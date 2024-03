Addio Napoli e scambio con l’Inter: colpo di scena, l’affare è possibile

L’ipotesi di uno scambio tra Inter e Napoli diventa un argomento interessante in chiave calciomercato. Ecco tutti i dettagli

Un affare importante coinvolge la Serie A, con Aurelio De Laurentiis che starebbe pensando a un colpo spiazzante per la prossima stagione.

Inter e Napoli si sono sfidate domenica scorsa e, nonostante il pareggio maturato a San Siro, le differenze in questa stagione sono state evidenti. 31 i punti di distacco, con un passaggio di consegne nel tricolore che andrà solo certificato e – forse – uno scambio di mercato a sorpresa.

De Laurentiis sta valutando un po’ tutta la rosa del Napoli e potrebbe spiazzare i tifosi azzurri impostando un affare che farebbe discutere in Italia e non solo.

Marotta potrebbe essere interessato, c’è una ipotesi perfetta per accontentare i due club. Uno scambio complicato, ma non impossibile, tutto sommato, che coinvolgerebbe due calciatori anche nel giro della Nazionale come Frattesi e Raspadori.

Frattesi per Raspadori, i dettagli dello scambio

Due calciatori passati per Sassuolo potrebbero così essere i protagonisti del mercato. Non ci sono stati dei contatti concreti al momento, ma la prospettiva può interessare per la sessione estiva.

L’osservato speciale resta proprio Giacomo Raspadori che, nella sua prima stagione con il Napoli, è stato un elemento più che prezioso, i suoi gol sono stati decisivi soprattutto in Champions League. In questa annata è stato un po’ risucchiato dalla crisi dei campioni di Italia, il suo apporto è stato quasi minimo alla causa.

L’occasione di riscatto potrebbe esserci agli Europei, ha ritrovato Luciano Spalletti in Nazionale e rappresenta uno dei pochi che in attacco sarebbero in grado di fare la differenza, a patto di ritrovare motivazioni ed entusiasmo.

Dall’altra parte, invece, l’impatto di Davide Frattesi sarà da valutare, la sua prima annata in nerazzurro non può considerarsi deludente. Per lui non era certo facile imporsi nel centrocampo di Simone Inzaghi. 33 gare stagionali e sei gol per lui (tra cui quello del derby) e spazi per il futuro che si restringeranno, considerando proprio l’arrivo di Zielinski dal Napoli a costo zero per la prossima stagione.

L’affare può quindi interessare due calciatori alla ricerca di un rilancio, Marotta e De Laurentiis potrebbero valutare quest’opzione. Marotta gradisce Raspadori, che potrebbe giocare come seconda punta al fianco di Lautaro. Frattesi in scambio, che sarebbe invece richiesto da ADL, invece ritrovare una titolarità importate con il Napoli.