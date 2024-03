Botta tremenda per Sinner: tifosi con le mani tra i capelli

I tifosi non possono credere a quanto sta accadendo a Jannik Sinner dopo la sconfitta, in semifinale, ad Indian Wells

Dopo due successi consecutivi (Australian Open e Rotterdam), Sinner è andato incontro alla prima sconfitta del 2024: un passo falso, per certi versi, inaspettato. L’altoatesino si presentava ad Indian Wells con i favori del pronostico e il primo set della semifinale contro Alcaraz era stato un dominio totale nonostante l’interruzione della partita per pioggia.

Le cose però sono totalmente cambiate nel secondo set: Alcaraz ha notevolmente alzato il suo livello di gioco rimontando la partita e qualificandosi alla finale. Un duro colpo per un tennista comunque giovane e destinato a dominare il circuito per i prossimi anni. Questa è una stagione importante per Sinner: l’altoatesino ha l’obiettivo di raggiungere la vetta della classifica ATP.

Missione non semplice, ma alla portata di un giocatore straordinario e che vuole tornare ad essere protagonista dopo la battuta d’arresto in California. Il prossimo torneo è Miami, il secondo in America e la voglia è quella di vincere per rendere quanto successo ad Indian Wells un semplice incidente di percorso.

Alcaraz, Sinner e Medvedev saranno, molto probabilmente, i grandi protagonisti di Miami mentre non ci sarà Djokovic. Il numero uno al mondo, dopo la brutta sconfitta con Luca Nardi, ha deciso di prendersi una pausa in modo da organizzare la stagione nel migliore dei modi.

Il grande favorito, anche per i bookmakers, è Alcaraz: lo spagnolo è infatti quotato a tre e proverà la doppietta americana, impresa riuscita solamente ad altri dieci tra tennisti e tenniste.

Boomakers, Sinner parte dietro Alcaraz; la quota dell’azzurro

Normale considerare Alcaraz il favorito visto la grande prova fornita dallo spagnolo ad Indian Wells. Occhio però a Sinner, coi bookmakers che quotano una vittoria dell’azzurro tra 3.25 e 3.75. L’azzurro dunque parte dietro rispetto ad Alcaraz e, forse, questo status di sfavorito potrebbe essere la spinta necessaria per arrivare fino in fondo.

Chiudiamo con Medvedev: il tennista classe 1996 è reduce dalla sconfitta in finale di Indian Wells dove è stato battuto, due set a zero, proprio da Alcaraz. La voglia è essere grande protagonista anche se le quote non sono proprio dalla sua parte: una vittoria infatti è quotata a sei. Non ci resta che attendere per capire chi sarà il campione di Miami nel secondo torneo americano tra chi cerca conferme e chi ha solo voglia di riscattarsi.