De Laurentiis fa spesa a Bologna, tre colpi dai rossoblu

Inizia già a scaldarsi l’asse di mercato tra Napoli e Bologna in vista della prossima sessione di trasferimenti estiva. Triplo colpo nella mente di Aurelio De Laurentiis

La stagione non si è ancora conclusa ed il Napoli dovrà provare a cambiare passo per sperare di raggiungere la quota punti giusta per agguantare un piazzamento Champions che sarebbe vitale sotto diversi punti di vista.

Una volta conclusa un’annata complicata come quella attuale, il club di De Laurentiis si rimetterà al lavoro per stilare le migliori strategie d’azione anche in sede di calciomercato per potenziare l’organico in vista di un nuovo progetto tecnico. Tra entrate ed uscite si prospetta infatti una estate di grandi cambiamenti, che potrebbe andare a stravolgere larga parte dell’organico di quest’anno. Non sorprende quindi che gli azzurri stiano già muovendo passi decisi per intavolare le prime trattative in vista della post season.

Il Napoli ha infatti necessità di cambiare, e non mancano possibili colpi di rilievo provenienti proprio dalla Serie A. Fari puntati soprattutto in casa Bologna, club attualmente quarto in classifica sotto la sapiente guida di Thiago Motta, ed autentica rivelazione della stagione. L’annata dei felsinei è da favola e potrebbe essere coronata proprio dal raggiungimento della Champions.

Un rendimento che inevitabilmente si riflette anche sui singoli, che stanno beneficiando di una stagione meravigliosa. Sarebbero ben tre i calciatori felsinei che interessano al Napoli per la prossima estate.

Calciomercato Napoli, sondaggi per Ferguson: triplo colpo dal Bologna

A fare il punto della situazione ci ha pensato ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha evidenziato come a Castel Volturno si stiano facendo attente valutazioni. I primi sondaggi sarebbero già stati effettuati con la dirigenza napoletana che ha puntato anche Lewis Ferguson, centrocampista scozzese classe 1999 reduce da due annate ottime.

Le alte sfere del club di De Laurentiis sarebbero certe del suo talento ed hanno già effettuato i primi sondaggi. Si tratterebbe infatti di un potenziale acquisto che non avrebbe bisogno del placet del nuovo allenatore. La società partenopea sta quindi ponderando le migliori strategie d’azione, considerando anche la Champions o meno nel prossimo anno del Napoli.

Lo scontro diretto col Bologna potrà dire molto anche in questo senso tra campo e mercato che si intrecciano con altri due nomi che da tempo piacciono agli azzurri: Zirkzee, su cui c’è una folta concorrenza anche internazionale, e Calafiori, tra le sorprese più interessanti della squadra di Motta.