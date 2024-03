Napoli, De Laurentiis scarica il flop: addio scontatissimo

In questa pausa per le Nazionali il Napoli sta facendo un bilancio sulla rosa. Possibile addio clamoroso

De Laurentiis vorrà liberarsi di quei calciatori che hanno deluso, uno su tutti ha già la valigia pronta.

Il Napoli pensa già al mercato, la squadra andrà necessariamente rinforzata per la prossima stagione. I campani dovranno intervenire con decisione per allargare la qualità del gruppo e poter essere competitivi su più fronti.

Allo stesso tempo, De Laurentiis vorrà dare un taglio netto alla rosa attuale, non saranno date seconde occasioni a quanti hanno dimostrato di non reggere le pressioni della piazza.

Il presidente ha investito tanto su un calciatore che si è rivelato inadatto al calcio italiano, bisognerà trovare una soluzione adatta anche per non creare delle minusvalenze sul bilancio. In estate, in ogni caso, si concretizzerà l’addio di Victor Lindstrom al Napoli.

Lindstom via dal Napoli, dove giocherà

L’esterno offensivo è il calciatore che più ha deluso in questa stagione. Pochi i colpi mostrati in campo, è stato il primo calciatore a essere inghiottito dalla crisi degli azzurri. Il danese ha giocato 26 partite nelle competizioni stagionali senza andare in rete.

Oltre allo zero nella casella dei gol fatti, sono stati davvero esigui gli spunti mostrati in campo. È un calciatore che – allo stato attuale – non serve più al Napoli. Non ha trovato continuità con Garcia e Mazzarri e sta continuando a non convincere attualmente, Calzona lo ha mandato in campo solamente nei finali di gara.

Lindstom è il flop meno gradito per il Napoli, che lo ha pagato circa 30 milioni di euro. Col senno di poi, un affarone dell’Eintracht… Non è stato il sostituto adatto di Lozano, non può giocare da mezzala e nemmeno sembra un calciatore in grado di portare novità tattiche all’interno del gruppo.

Il Napoli pensa già alla sua cessione, difficile che possa avvenire a titolo definitivo anche considerando le scarse chance di partecipare ad Euro 2024. La Danimarca, pur con l’infortunato Skov Olsen, per le prossime amichevoli ha chiamato Isaksen: il minutaggio scarso non aiuterà Lindstrom a rientrare nella rosa finale, impedendogli di avere una vetrina importante a giugno.

Lindstrom valuterà offerte per il futuro all’estero, cercando un rilancio con un ritorno proprio a Francoforte, oppure valutando un approdo in Premier League. L’ipotesi è che il Napoli possa accettare un prestito con diritto di riscatto per rilanciarlo, quanto meno, in campo e valutare poi una cessione definitiva.