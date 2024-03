Napoli, il bomber se ne va ma resta in Serie A: azzurri distrutti

In attesa della sfida contro l’Atalanta, per il Napoli ci sono degli importanti aggiornamenti di calciomercato

Perdendo col Barcellona, il Napoli ha salutato sia l’edizione di quest’anno della Champions League che la possibilità di disputare il Mondiale per Club nel maggio 2025. Con il ko subito contro i blaugrana, infatti, gli azzurri hanno lasciato via libera alla Juventus per la partecipazione alla competizione che si terrà l’anno prossimo negli Stati Uniti.

Tuttavia, al netto della delusione per l’eliminazione subita dai catalani, il Napoli ha fornito subito un’ottima reazione. Domenica scorsa, infatti, i partenopei sono usciti indenni dal big match dello Stadio San Siro contro l’Inter capolista. Gli uomini di Francesco Calzona sono sì andati in svantaggio per ‘colpa’ di Matteo Darmian, ma poi sono riusciti a pareggiare nella seconda frazione di gara con il colpo di testa ravvicinato di Juan Jesus.

Con questo pareggio, il Napoli ha tenuto in vista le poche possibilità di cercare di qualificarsi per la prossima edizione della nuova ‘Super Champions League’. Anche se per sperare veramente dovrà battere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel primo match dopo la sosta per le nazionali. Tuttavia, in attesa della sfida contro la ‘Dea’, in casa azzurra bisogna registrare delle brutte novità in sede di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere delle Sport’, dopo l’arrivo di Igor Tudor, la Lazio è tornata infatti a pensare ad un possibile acquisto di Giovanni Simeone.

Napoli, la Lazio ha rimesso gli occhi su Simeone: tutti i dettagli

Il ‘Cholito’ è stato già vicino nel 2022 ai capitolini, ma poi il Napoli riuscì a spuntarla. Inoltre, anche a gennaio scorso c’è stato un accostamento tra il calciatore argentino e la squadra biancoceleste.

Giovanni Simeone, dal canto suo, ha più volte espresso al Napoli la sua voglia di giocare di più e questo potrebbe rappresentare una carta vincente per la Lazio. Anche se i 18 milioni di euro investiti da Aurelio De Laurentiis per riscattare il centravanti dal Verona rappresentano per Claudio Lotito un duro ostacolo da superare.

Il ‘Cholito’, però, nella Lazio ritroverebbe l’allenatore con cui ha espresso il suo miglior rendimento. Giovanni Simeone, infatti, riuscì a realizzare la bellezza di 17 gol nella stagione 2021/2022 in cui Igor Tudor guidò il Verona. Se Ciro Immobile dovesse lasciare il team capitolino l’attuale giocatore del Napoli potrebbe formare con Castellanos il nuovo tandem d’attacco biancoceleste.