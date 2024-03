Ad un passo dal Napoli, tifosi azzurri sbalorditi

Ha del clamoroso lo scenario di mercato delineatosi nelle ultime ore. Il calciatore ha annunciato l’addio e il Napoli adesso prepara il colpaccio: la situazione

Durante la prossima estate, in casa Napoli andrà in scena una rivoluzione tecnica che vedrà diversi calciatori lasciare l’ombra del Vesuvio ed altri approdarvi per dare via ad un nuovo corso azzurro. A tal proposito, il management del club campione d’Italia sta già lavorando al fine di individuare i profili su cui puntare, e i nomi che si susseguono sono molteplici.

Soffermandoci sul centrocampo, dopo l’addio di Elmas a gennaio, e quelli ormai certi di Zielinski e Demme, il Napoli ha bisogno di ingaggiare un centrocampista che possa garantire qualità e quantità.

Secondo le indiscrezioni, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di riscattare Junior Traoré – arrivato in Campania con la formula del prestito – dal Bournemouth, ma l’ingaggio dell’ivoriano non sarà eventualmente l’unico durante la sessione estiva di mercato. A tal riguardo, nelle ultime ore è tornato in auge un nome presente nei radar azzurri già da qualche tempo.

Ci riferiamo a Teun Koopmeiners, centrocampista olandese attualmente in forza all’Atalanta, seguito dal Napoli dai tempi in cui militava nell’Az Alkmaar. Il classe ’98 di Castricum ha fatto sapere ai dirigenti bergamaschi di voler lasciare il club al termine della stagione. E adesso, l’interesse azzurro si è riacceso improvvisamente, dopo che qualche mese fa De Laurentiis si era visto sbattere la porta in faccia dagli stessi vertici nerazzurri.

Occasionissima per il Napoli: le parole del calciatore non lasciano spazio all’interpretazione

“Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati”, ha confermato Koopmeiners ai microfoni de il De Telegraaf. Il centrocampista olandese si è poi soffermato sulla sua decisione rivelando: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi, ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo”.

Da qualche a questa parte, per il futuro dell’ex AZ si parla anche di altre destinazioni prestigiose. “Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse di Juventus e Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate”, ha ammesso.

Probabilmente la Juve sarà la principale antagonista del Napoli – e della Premier – nella corsa al forte calciatore. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni della vicenda. Quel che è certo è che chiunque voglia assicurarsi le prestazioni di Koopmeiners dovrà mettere sul tavolo almeno 50-60 milioni di euro.

