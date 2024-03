Clamoroso Sudakov: non c’è solo la Juve

Georgiy Sudakov è finito nel mirino di diverse big del campionato italiano: la Juve in primis, ma non solo. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Quella che man mano si avvicina sempre di più si prospetta un’estate infuocata in termini di calciomercato. Ed uno dei giocatori più ambiti del panorama internazionale è sicuramente Georgiy Sudakov, classe 2002 attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Il centrocampista nativo di Bryanka ha appena firmato un rinnovo valido fino al 2028 che prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Difficilmente, però, resterà in Ucraina anche nella prossima stagione.

Sudakov, il quale può essere schierato sia dietro le punte sia da centrocampista centrale o da mezzala, ha collezionato finora 24 presenze, 5 gol e 2 assist in 1.917 minuti giocati. Se da almeno un paio di anni rappresentava un gioiello grezzo sul punto di esplodere, questa si può definire senza ombra di dubbio la stagione della sua esplosione. Lo dimostra anche un certo interesse manifestato dalle big di Serie A.

Sulle tracce di Sudakov c’è già da un po’ di tempo la Juventus, con Cristiano Giuntoli che reputa il calciatore un’ottima alternativa al primo nome della sua lista di obiettivi, Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

In Italia, tuttavia, il club bianconero non è l’unico ad aver messo gli occhi sul talento ucraino. Il Napoli, ad esempio, ha provato a portarlo all’ombra del Vesuvio nel mese di gennaio, ma ha visto rispondersi “no, grazie” all’offerta da 40 milioni di euro formulata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Poker di italiane alla porta di Sudakov: la situazione

Ad oggi, non è da escludersi che sia la Juventus che i partenopei possano presto tornare alla carica: la sensazione è che entrambi i club stiano tessendo la propria tela in vista della prossima estate. Detto questo, tuttavia, sembrerebbe dovranno farà i conti con altre due compagini nostrane se vorranno aggiudicarsi le prestazioni di Sudakov.

Stando infatti a quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.it, sul 21enne centrocampista ucraino ci sarebbero anche l’Inter e il Milan. “Il club nerazzurro per il proprio reparto offensivo sta valutando profili con caratteristiche differenti rispetto a quelli presenti in rosa”, si legge sul portale tematico. “Attenzione anche al Milan: la dirigenza rossonera è sensibile ai talenti come Sudakov che possono acquisire valore nel corso degli anni e allo stesso tempo portare qualità al reparto offensivo”, aggiungono i colleghi.

Insomma, tutto lascia presagire che in estate assisteremo ad un clamoroso duello a quattro per la giovane stella proveniente dall’est Europa. Staremo a vedere se effettivamente sarà così ed eventualmente chi la spunterà.

