Mondo del calcio in lutto: addio all’ex portiere, tifosi distrutti

Altro lutto nel mondo del calcio. Addio all’ex portiere: aveva solo 64 anni, la notizia strazia i tifosi

Il mondo del calcio perde un altro dei suoi protagonisti del passato. Ancora una volta tocca a quello italiano, in un 2024 già da dimenticare per i lutti affrontati in questi primi tre mesi.

A piangere, in particolar modo, è il calcio barese per la morte di Gianni Caffaro, ex portiere dei biancorossi dal 1981 al 1984, portato via a 64 anni da un male incurabile. Sebbene non sia mai stato il titolare, conquistando appena 18 presenze in Serie B in tre anni, il nome di Caffaro è molto conosciuto e questo perché debuttò quando sula panchina dei Galletti c’era Enrico Catuzzi.

La squadra di Catuzzi era denominata il “Bari dei Baresi”, che negli anni ’80 sfiorò la promozione in Serie A con Caffaro tra i protagonisti di quella rosa con la quale giocò più in Coppa Italia che in campionato. Un lutto improvviso che ha straziato i tifosi del club pugliese che sono costretti a dire addio ad uno dei giocatori di quella squadra che fece sognare una città intera.

Lutto nel calcio barese: addio all’ex portiere Gianni Caffaro

Nonostante non sia mai stato uno dei titolarissimi, Gianni Caffaro al Bari si tolse anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia vedendo i suoi compagni battere un top club come il Milan. Forse anche per questo il suo è un nome che non potrà mai essere dimenticato. La notizia della sua morte a causa di un brutto male è stato un colpo al cuore tremendo per i tifosi baresi che gli renderanno il giusto omaggio.

Anche dopo essersi ritirato come calciatore, Caffaro è rimasto legato al Bari e durante la gestione Matarrese è stato il preparatore dei portieri della squadra primavera biancorossa. L’ex portiere amava stare con i giovani per farli maturare e crescere, dedicando loro tutta la sua vita, avviando e gestendo poi la scuola calcio Green Park.

Tutti gesti che spiegano quanto Caffaro fosse legato ai colori biancorossi e la sua morte non può che essere uno choc per il calcio barese, considerato che aveva solo 64 anni.