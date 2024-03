Napoli sulla rivelazione della Serie A: ADL ha scelto, si chiude a 20 milioni

Aurelio De Laurentiis pensa a ricostruire il Napoli, si partirà da quei calciatori che hanno stupito in questo torneo di Serie A.

Volti emergenti per un nuovo Napoli. Le mosse per la prossima stagione convincono anche i tifosi partenopei.

Mancano circa due mesi alla fine del campionato, ma è tempo già di pensare al calciomercato e come rinforzare il Napoli per la prossima stagione. Saranno in ballo tante posizioni all’interno del club, dopo un’annata così caotica servirà impostare dei nuovi punti di riferimento.

A tante cessioni si altereranno degli acquisti ben mirati, la Serie A offre ancora in materia delle situazioni interessanti. Una su tutte sembra convincere anche Aurelio De Laurentiis, l’ipotesi è che il Napoli possa superare la concorrenza italiana nella corsa al talento.

C’è un futuro big che aveva ben impressionato proprio nell’ultima gara al ‘Maradona’ e, da quel momento, è diventato uno dei candidati più importanti per il salto di qualità con un top club. Non è quindi un caso come il Napoli valuti Morten Frendrup del Genoa, calciatore danese sempre più rivelazione dei rossoblù.

Frendrup al Napoli, colpo per l’estate

L’ottima annata del Genoa al suo ritorno in Serie A trova in Frendrup uno dei punti di forza. Titolarissimo nel gruppo di Gilardino, è un calciatore che fa del dinamismo e della sua versatilità qualità importanti, proprio quelle che mancherebbero al Napoli.

Il prossimo allenatore dei partenopei intanto potrebbe cambiare moduli e impostazioni di gioco, trovando però in Frendrup un elemento utilissimo: può giocare in difesa e soprattutto a centrocampo, sia da interno che da esterno.

L’adattabilità del danese è un grande punto di forza per il futuro, il Napoli potrebbe guardare seriamente a questa opzione, considerando anche i buoni rapporti con il club ligure sul fronte del mercato, come dimostra qualche tempo fa già l’affare Ostigard.

Proprio quest’ultimo potrebbe tornare al Genoa in caso di arrivo di Frendrup a Napoli: potrebbe esserci uno scambio tra le parti, con una parte in denaro comunque da destinare al club rossoblù. La quotazione del danese è di 20 milioni circa (al momento e senza la vetrina di Euro 2024), la cessione di Ostigard ne abbatterebbe la parte cash almeno alla metà della cifra.

Il Napoli però potrebbe anche offrire direttamente i 20 milioni in contanti, avendo subito la garanzia di superare tutte le big italiane interessate. Un affare per il Napoli, quindi, con Frendrup che ha giocato sinora 28 gare in Serie A e realizzato un gol proprio al ‘Maradona’. Una rete che ha consentito al Genoa di cogliere un punto sul campo dei campioni di Italia: il danese ha ricevuto gli applausi di tutto il pubblico, che potrebbe essere dalla sua parte l’anno che verrà.