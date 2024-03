Vera e propria batosta per il Napoli, colpo di scena Osimhen

Il Napoli si prepara a dire addio a Victor Osimhen, ma gli azzurri rischiano una nuova batosta: scenario a sorpresa

Uno dei simboli della stagione paradossale e maledetta del Napoli campione d’Italia è stato Victor Osimhen. Un anno fa, il nigeriano era stato trascinatore in Italia e in Europa, mentre quest’anno invece è stato protagonista spesso in negativo o assente.

Un nervosismo palpabile fin da subito, quello del bomber, finito al centro di numerose querelle legate al suo impiego in campo, al suo rinnovo di contratto e non solo. Con un rendimento che ha finito per essere condizionato sotto vari punti di vista. Tra l’infortunio autunnale e la Coppa d’Africa, il Napoli non lo ha avuto a disposizione di fatto per tre mesi e mezzo.

In più, il Napoli sa già che alla fine della stagione dovrà dirgli addio. Il rinnovo di contratto fino al 2026, con ingaggio da circa 10 milioni di euro, è stata una mossa solo propedeutica alla cessione. Come confermato dallo stesso Osimhen, che ha confessato apertamente le sue ambizioni di decollare verso un top club.

In questo finale di annata, il Napoli spera almeno di poter contare su un Osimhen all’altezza della situazione, per inseguire una qualificazione europea difficile. Polemiche a parte, l’impegno del nigeriano, quando è stato a disposizione, non è mai venuto meno. Anche se ora bisognerà capire se il giocatore recupererà dal recente affaticamento muscolare contro l’Atalanta. La vera mazzata però potrebbe essere un’altra.

Napoli, addio Osimhen al ribasso: cessione anche senza clausola, ecco come

Il presidente De Laurentiis conta molto sulla clausola rescissoria da 130 milioni di euro per monetizzare adeguatamente dalla cessione del nigeriano e ammortizzare l’eventuale mancato approdo in Champions League. Una clausola che però, a sorpresa, potrebbe anche saltare.

Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, tratteggiando scenari che non sarebbero positivi per il club partenopeo. Secondo il quotidiano, De Laurentiis potrebbe anche accettare di venire incontro alle richieste di qualche top club che chiedesse un piccolo sconto sulla clausola. Una ipotesi probabilmente legata al fatto che in questa stagione, per vari motivi, il rendimento del giocatore potrebbe non giustificare un esborso così elevato da parte di chi lo volesse.

In ogni caso, De Laurentiis non svenderà il suo top player. Dalla cessione, l’intenzione è ricavare comunque più di 100 milioni di euro, su questo non si transige.