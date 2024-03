Classifica ribaltata: anche quest’anno arriva la penalizzazione da 10 punti

Penalizzazione di 10 punti in arrivo e classifica da riscrivere completamente: tremenda mazzata per il club ad un passo dal baratro

La stagione sta quasi per terminare e per tutti i club si è entrati nella fase clou, ma presto la classifica del campionato potrebbe essere nuovamente stravolta come già accaduto svariate volte nel corso dell’anno.

La situazione in Premier League è diventata quasi tragicomica da quando le regole del Fair Play Finanziario si sono fatte molte più ferree e le sanzioni molto più pesanti. Mentre Manchester City e Chelsea aspettano di conoscere quale sarà il loro destino dovendo rispondere a parecchi capi di accusa ed ancora sotto indagine, in questa stagione sono due i club inglesi che sono stati sanzionati: Everton e Nottingham Forest.

I Toffees furono penalizzati prima di 10 punti a novembre, ridotti poi a 6 qualche settimana fa dopo che il loro ricorso era stato accolto, mentre i Forest sono stati penalizzati pochi giorni fa con 4 punti. La classifica di Premier League continua ad essere stravolta, così come la lotta per la salvezza e, secondo le ultime indiscrezioni, la situazione potrebbe cambiare nuovamente nelle prossime settimane. A farne le spese potrebbe essere ancora l’Everton che rischia una nuova pesante sanzione.

Everton, stangata tremenda: altra penalizzazione e retrocessione vicina

Per l’Everton continua ad essere una stagione da incubo tanto in campo quanto fuori. I risultati raccolti dai Toffees nelle ultime partite sono stati molto deludenti ed in questo 2024 non è arrivata neppure una vittoria in campionato. Inoltre, la squadra allenata da Dyche è stata anche eliminata dall’FA Cup per mano del Luton Town e la situazione si sta facendo davvero disperata. A peggiorare le cose, però, presto potrebbe mettersi anche la Premier League che, stando a quanto riferito dal noto sito inglese Football Insider è pronta a sanzionare l’Everton con 4 punti di penalizzazione.

Il motivo sarebbe ancora una volta il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, stavolta riguardante la stagione 2022-2023, mentre la prima penalizzazione arrivò per la violazione del Fair Play Finanziario nella stagione 2021-2022.

Nel caso in cui questa penalizzazione si concretizzasse, l’Everton scivolerebbe al terzultimo posto a pari punti proprio con l’altra squadra di Premier penalizzata ovvero il Nottingham Forest. Penalizzazione che potrebbe essere la mazzata definitiva per i Toffees che quasi sembrano star trascinandosi verso la fine della stagione, pregando di evitare la retrocessione.

Seppur vero che in palio per l’Everton ci sono ancora 30 punti e matematicamente ci sono margini di salvezza, il calendario della squadra del Merseyside è particolarmente duro visto che deve ancora affrontare il derby con il Liverpool, il Newcastle, il Chelsea e l’Arsenal. L’unica speranza di salvezza per l’Everton è quella di fare punti negli scontri diretti che restano da qui a fine stagione, con i Toffees che dovranno vedersela contro Brentford, Luton Town, Burnley, Sheffield United ed appunto Nottingham Forest.