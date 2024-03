Crociato ko, che tegola in Serie A: torna l’anno prossimo

Una perdita importante si registra in Serie A, uno dei titolarissimi sarà via per il resto della stagione dopo il brutto infortunio.

I problemi fisici erano apparsi sin da subito gravi, l’ultimo report medico conferma che la sua stagione è finita in anticipo.

Mancano nove gare al termine del campionato e una brutta notizia ha sconvolto i tifosi. Un titolare sarà out per il resto della stagione, non sarà semplice recuperare dall’ultimo ko ed è già iniziato l’iter in vista del prossimo torneo.

I tifosi rivedranno lo sfortunato calciatore nella prossima stagione, sperando di poter ammirare nuovamente in Serie A.

È la zona salvezza ad avere uno scossone, l’Empoli ha perso uno dei suoi punti di forza per una lesione parziale al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: campionato finito per Tyronne Ebuehi, esterno difensivo della squadra toscana.

Ebuehi ko, Empoli in difficoltà

Il club azzurro allenato da Davide Nicola perde così un elemento importante in vista della agguerrita lotta per rimanere in Serie A. Il ko dell’esterno era avvenuto nel match contro il Bologna, sin da subito le condizioni avevano fatto preoccupare lo staff medico e i calciatori in campo.

Il responso arrivato dal bollettino medico non ha lasciato più dubbi, Ebuehi salterà il resto della stagione e dovrà ora iniziare un lungo iter riabilitativo. I problemi al ginocchio non saranno da sottovalutare, il difensore è monitorato costantemente dallo staff medico dell’Empoli.

Il 28enne olandese termina la stagione con 15 presenze in Serie A e la consapevolezza di perdere la fase finale del campionato con grande rammarico. L’esterno, in questa stagione, si è alternato con i tre tecnici stagionali ed era arrivato nell’estate 2022, portato con fiducia in Toscana dall’ex mister Paolo Zanetti.

Ebuehi in Italia ha militato con il Venezia in prestito e prima ancora è cresciuto con le giovanili del Benfica, squadra che ne deteneva il cartellino poi ceduto all’Empoli. Difensore laterale di buona spinta, poteva essere un jolly in più in questo finale di stagione da poter utilizzare per Davide Nicola.

Il tecnico sta recuperando tante scelte in attacco, con Caputo e Destro, ma sta perdendo uomini importanti sia in difesa che a centrocampo. L’Empoli è reduce da tre ko consecutivi e nella prossima gara contro l’Inter non saranno a disposizione anche Ismajili, Maleh, Berisha e Cancellieri.