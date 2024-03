L’agente sgancia la bomba: che mazzata per De Laurentiis

Che mazzata per Aurelio De Laurentiis e il suo Napoli: l’agente ha sganciato la bomba e adesso il calciatore può salutare la piazza azzurra

Brutta mazzata per Aurelio De Laurentiis, l’ennesima in una stagione sciagurata che rischia di complicare anche la prossima. La squadra, da campione d’Italia in carica, ha riscontrato difficoltà enormi con il piazzamento attuale nella zona centrale della classifica che con ogni probabilità – a meno di una rimonta – la escluderanno dalla nuova Champions League.

Tre allenatori non sono serviti al Napoli per evitare il disastro post-scudetto. Adesso l’unica intenzione del patron azzurro è quella di ricostruire un giocattolo che sembra essersi rotto e darà vita alla rivoluzione della prossima estate con diversi giocatori che andranno via e altri che arriveranno. A partire da Osimhen e Zielinski, i primi nomi che sicuramente lasceranno il capoluogo partenopeo.

Il Napoli vuole fare piazza pulita, e naturalmente cambierà anche la guida tecnica. Ora però è arrivata una nuova brutta notizia per il numero uno azzurro.

Altra brutta mazzata per De Laurentiis, l’agente del calciatore sgancia la bomba

ADL e il team mercato del club azzurro pensavano di aver quanto almeno sistemato la situazione della porta azzurra. Infatti nelle intenzioni della società sembrava essere tutto chiaro sulla composizione degli estremi difensori per la prossima stagione.

Alex Meret con ogni probabilità confermato ed Elia Caprile come suo vice. Il portiere dell’Empoli, ricordiamo, è di proprietà del Napoli e, dopo l’ottimo campionato che sta disputando in Toscana, potrebbe tornare alla base la prossima estate. Solo ad una condizione però: quello di essere titolare, come ha rivelato il suo agente in una recente intervista a Radio Crc.

Graziano Battistini, che tra gli altri cura gli interessi anche dell’ex Bari, si è così rivolto all’interlocutore che gli chiedeva dell’approdo dell’estremo difensore in pianta stabile al Napoli a partire dalla prossima estate.

“Credo sia prematuro parlarne oggi” è l’incipit del noto procuratore “perché prima c’è una salvezza da conquistare con l’Empoli e una stagione da concludere. Lui è concentratissimo solo sul campo. Bisogna rispettare chi è concentrato sul presente” asserisce Battistini. Poi però l’indizio sul futuro lo dà eccome: “Il suo obiettivo è sicuramente giocare nel Napoli sin da quando ha firmato con gli azzurri ma un giocatore ambizioso come lui non può fare da secondo, pur se in una squadra top. La sua ambizione è essere sempre titolare”. Fulmine a ciel sereno per il Napoli: leggendo tra le righe delle parole dell’agente, insomma, maglia da titolare o addio per Caprile.

