Lascia la Nazionale e torna al Napoli: è il nuovo allenatore

Una scelta clamorosa per la panchina del Napoli nella prossima stagione: rivelazione assurda, lascia la Nazionale

La stagione del Napoli è vicina a concludersi e le note positive, per la squadra azzurra, sono veramente poche. Nessuno avrebbe potuto pronosticare un’annata tanto complicata. A maggior ragione dopo il dominio in Serie A che ha regalato lo Scudetto ai tifosi azzurri.

Il passato, con Luciano Spalletti in panchina, ha regalato grandi soddisfazioni. Il presente molto meno. E Aurelio De Laurentiis si è reso quasi subito conto di come la scelta di affidare la squadra campione d’Italia ad un allenatore in palese fase calante come Rudi Garcia sia stata a dir poco scellerata.

L’allenatore francese, poi esonerato, ha fatto un disastro. E ancor peggio, numeri alla mano, è stato in grado di confezionare il ritorno di Walter Mazzarri sotto l’ombra del Vesuvio. Un quadro agghiacchiante per chi, un anno fa, era abituato a giocarsela contro tutti offrendo un calcio spettacolare e divertente.

L’approdo di Francesco Calzona ha regalato sprazzi di luce in un oceano di oscurità, visto che verosimilmente salvo miracoli il Napoli non giocherà la Champions League nella prossima stagione. Il distacco dal quarto posto è troppo importante così come la concorrenza per arrivarvi.

A questo punto lo stesso De Laurentiis sta già programmando la prossima annata, quella del rilancio. E si partirà a riprogettare iniziando proprio dal tecnico che dovrà guidare il Napoli nel 2024/25.

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non lascia spazio a dubbi e che potrebbe, di fatto, regalare una grande sorpresa ai tifosi partenopei in vista dell’estate che sta avvicinandosi.

Su ‘X’ la pagina ‘Enganche’ spesso e volentieri rivela scenari di mercato assolutamente clamorosi ed inattesi. Quello pubblicato qualche ora fa, però, è uno scenario davvero pazzesco per la futura panchina del Napoli.

Perché pare proprio che il presidente De Laurentiis possa pensare seriamente alla permanenza di Francesco Calzona al Napoli. L’ex vice di Sarri e Spalletti sta facendo bene, ha restituito un’identità di gioco alla squadra ed il percorso con lui alla guida degli azzurri potrebbe registrare una crescita costante.

Allenatore ‘a sorpresa’: De Laurentiis conferma Calzona

L’idea del patron del Napoli riguarderebbe la possibilità di trattenerlo, ma ad una ‘pesante’ condizione. Che Calzona a fine stagione lasci la guida della Slovacchia al termine di Euro 2024, in modo da potersi dedicare appieno alla causa azzurra.

Una richiesta pesante da parte di De Laurentiis che ci sta già provando. Intanto, l’alternativa direttamente in Serie A, si chiama Vincenzo Italiano che è destinato a dire addio alla Fiorentina.