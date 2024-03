Mazzata Napoli, arriva la tegola Lobotka

Tanti giocatori del Napoli in bilico per il prossimo futuro, scatta l’allarme anche per Stanislav Lobotka: le ultime

Si sarebbe fatto fatica, qualche anno fa, al momento del suo arrivo, a immaginare che Lobotka sarebbe diventato imprescindibile per il Napoli. Eppure, lo slovacco oggi è uno dei punti fermi della compagine azzurra.

Ha faticato eccome, l’ex Celta Vigo, in grande difficoltà per quasi due anni, al punto da essere etichettato a un certo punto se non come ‘bidone’, come oggetto misterioso. Ma l’approdo di Spalletti in panchina ha cambiato tutto. Il toscano era a conoscenza delle doti del centrocampista, avendolo cercato già ai tempi dell’Inter. E con lui, Lobotka si è preso tutta la mediana azzurra.

Semplicemente superlativo lo scorso anno in cabina di regia. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà della squadra, sempre all’altezza della situazione, spesso il migliore in campo, l’unico in grado di tirare le fila di una manovra che non è mai più stata quella che aveva portato alla cavalcata scudetto.

Ormai, il centrocampo poggia quasi per intero su di lui e sulla sua capacità di leggere il gioco. Le ambizioni di riscatto del Napoli nella parte conclusiva dell’annata passeranno per larga parte dai suoi piedi. Ma anche lui potrebbe essere uno dei big a rischio, nel prossimo mercato estivo.

Napoli, l’annuncio preoccupante dell’agente di Lobotka: “Lo prenderebbero”

E’ un Napoli che avrà già degli addii annunciati, come quelli di Zielinski e Osimhen. Altri potrebbe essere costretto a sopportarne, a seconda di come si concluderà la stagione e di quali saranno le scelte del presidente De Laurentiis. Di certo, anche Lobotka è un pezzo pregiato che fa gola a molti.

Ne ha parlato il suo agente, Branislav Jurasek, che ha innanzitutto parlato di un retroscena particolare: “C’erano delle offerte allettanti provenienti dall’Arabia, ma Micheli non ha voluto sentire ragioni“. Di proposte sul piatto, da parte di grandi squadre, ce ne sarebbero altre.

A seguito della sfida con il Barcellona, in Champions League, ci sono state le parole di apprezzamento del tecnico catalano Xavi, uno che di qualità in mezzo al campo se ne intende. E Jurasek ha ammesso: “Il Barcellona lo prenderebbe, ma devono succedere delle cose. Ne ho parlato con Deco, a Lobotka piacerebbe giocare in un club che possa lottare per vincere la Champions”. La situazione attuale dei blaugrana, evidentemente, non è ancora floridissima.