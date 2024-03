“Al Barcellona”: Napoli gelato, un altro big dice addio

Un big del Napoli potrebbe indossare la maglia del Barcellona, c’è un indizio che non piace ai tifosi campani.

Uno scossone per l’estate arriverebbe dall’asse con la Liga, il Barcellona accoglierebbe uno dei titolarissimi azzurri.

Il Napoli nella prossima stagione potrebbe rivoluzionare la rosa sia in entrata che in uscita. De Laurentiis valuta con attenzione le motivazioni del gruppo che ha vinto lo scudetto, le partenze di alcuni campioni di Italia sono da mettere in preventivo.

Nelle ultime ore stanno facendo discutere le parole di un agente, che ha anticipato come il suo assistito andrebbe a vestire la maglia del Barcellona. Il passaggio dal ‘Maradona’ al ‘Camp Nou’ sarebbe molto discusso, proprio perché lo stesso procuratore è già da tempo in contatto con il ds e l’allenatore catalano.

L’ipotesi di trasferimento potrebbe trovare una concretezza dopo la fine di Euro 2024, è in ballo il passaggio di Stanislav Lobotka dal Napoli al Barcellona.

Lobotka al Barcellona, le parole dell’agente

Le parole di Branislav Jarusek non sono state gradite dai tifosi del Napoli, il procuratore sta spingendo indirettamente verso una nuova situazione. Il centrocampista, arrivato alla soglia dei trent’anni, ha già rifiutato delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita ma non disdegnerebbe un trasferimento in un altro top club europeo.

Lobotka aveva saputo resistere alla corte dei club arabi, pronti a gratificarlo economicamente ma il rifiuto è stato netto. Il centrocampista era allettato dalla possibilità di giocare la Champions League e vorrebbe ora restare nel torneo più ambito, magari proprio indossando la maglia del Barcellona, come ha riferito Jarusek.

Ai media slovacchi, l’agente ha definito quella che è la situazione del centrocampista: “Se arriverà un’offerta irrinunciabile la valuteremo, non sono tanti gli anni che restano per Lobotka da professionista. Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe ma dovrebbero comunque intrecciarsi tante situazioni”.

Non ci sono stati ancora contatti tra il Barcellona e il Napoli per lo slovacco, ma restano comunque dei contatti tra il management del calciatore e alcuni protagonisti in casa blaugrana. Un rapporto che si sta alimentando anche con un costante contatto telefonico confermato da Jarusek, il calciatore non è ignaro di quanto potrebbe accadere.

L’agente ha svelato quanto accaduto in privato: “Lobotka mi ha girato uno screenshot delle dichiarazioni di Xavi, io gliene ho girato uno di tutte le volte in cui abbiamo parlato di lui, perché Xavi spesso mi chiede del centrocampista”. Lo slovacco ha una quotazione di 30 milioni e un contratto sino al 2027, per questo non sarà facile convincere Aurelio De Laurentiis.