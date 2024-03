Altro che ritorno al Napoli: nuova panchina in Serie A per Sarri

Maurizio Sarri è pronto al ritorno in panchina, il tecnico vorrà subito riscattarsi dopo l’esperienza alla Lazio.

Sarri valuterà attentamente ogni proposta per il suo futuro. L’ultima ipotesi è clamorosa.

I due mesi che mancano alla fine dell’annata calcistica serviranno a Maurizio Sarri per raccogliere le idee e tornare più determinato che mai. Il triennio alla Lazio si è concluso con delle dimissioni spiazzanti, ma non mancherà al tecnico la voglia di ripartire da una nuova big.

In Italia, Sarri è ancora un nome spendibile per quelle squadre che hanno ambizioni e vogliono giocare un calcio offensivo. Il tecnico ripartirà dal 4-3-3 e soprattutto da un gruppo che possa seguirlo fedelmente, con l’ultimo indizio che porta così a un colpo di scena importante.

In particolare, sono stati i bookmakers a svelare quello che sarà il suo destino. La chance più probabile, secondo gli analisti di Snai, è di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina.

Sarri ancora in Serie A, i dettagli

Il passaggio dell’allenatore nella squadra viola per la stagione 2024-25 ha la quota più bassa rispetto alle altre opzioni. In particolare, Sarri alla Fiorentina può essere “giocato” con una vincita finale a 2,5: opzione molto bassa considerando sia il periodo della stagione nonché le opzioni scelte.

La Fiorentina è proposta così due volte e mezza la posta, gli analisti considerano molto probabile il passaggio di Sarri in viola. Sarebbe un’esperienza stimolante per tecnico e piazza, Sarri potrebbe garantire il salto di qualità a una squadra ora in lotta per un piazzamento europeo e, soprattutto, determinata a conquistare la Conference League.

La scelta di andare al Napoli, invece, è quotata a 4, ed è la seconda opzione in termini di possibilità. Il ritorno in Campania sarebbe quanto meno clamoroso, anche considerando le ultime dichiarazioni di De Laurentiis in merito alle dimissioni di Sarri con la Lazio. Non sarebbe il primo dietrofront nel mondo del calcio.

Tra le quote proposte, non meno stuzzicante sembra essere un’avventura all’estero. In particolare l’idea di un post Xavi a Barcellona è quotata a 7.50, con Sarri sarebbe una sorta di allenatore-maestro sul piano tattico per i tanti giovani blaugrana. A distanza, invece, la possibilità del Milan, data a 8,50.