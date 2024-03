Come Higuain, lascia il Napoli per la Juve: colpo gobbo Giuntoli

Cristiano Giuntoli guarda in casa del suo ex Napoli con un colpo che potrà cambiare i destini della Juve in futuro.

Un po’ come quanto fatto con Higuain qualche anno fa, i bianconeri partano all’assalto di un grande big del Napoli.

Le prime idee di mercato cominciano a preoccupare i tifosi del Napoli, soprattutto quando si parla di un passaggio di un big alla Juventus. Non è raro nella storia registrare dei trasferimenti da una parte all’altra, quello più scottante riguarda senza dubbio Gonzalo Higuain.

L’allora bomber azzurro passò alla Juve, che pagò la clausola da 92 milioni di euro, mentre in questo caso i costi sarebbero senza dubbio più contenuti. Uno dei protagonisti dello scudetto sarebbe pronto al trasferimento, Giuntoli ha scelto lui.

In questo caso, la grande novità avverrebbe a centrocampo, con il passaggio di Andrè Frank Anguissa dal Napoli alla Juventus.

Giuntoli piomba su Anguissa: i dettagli

Il colpo sarebbe clamoroso, come afferma in un tweet l’opinionista Francesco Romano, lanciando uno scoop inatteso per i tifosi: “Anguissa è seriamente indiziato al trasferimento in bianconero nella prossima sessione di mercato, Giuntoli lo vuole davvero”.

Il contratto del centrocampista è un primo rebus da risolvere e anche alla svelta per la dirigenza campana. Anguissa ha un accordo che scade a giugno 2025 con un’opzione di prolungamento da esercitare sino al 2027: il Napoli dovrebbe allungare il contratto per non avere problemi di alcun genere.

L’interesse di Giuntoli e della Juventus però potrebbe scombinare i piani. L’attuale dirigente bianconero pescò Anguissa dal Fulham, ha creduto nelle sue capacità e potrebbe riproporlo proprio a Torino. Giuntoli, nonché Allegri (ammesso che resti…), hanno probabilmente capito come sia l’uomo giusto per rilanciare il centrocampo bianconero, anche in vista dei prossimi impegni europei in Champions League.

Il camerunense ha una quotazione sui 25-30 milioni di euro, ma non sarebbe facile strapparlo a De Laurentiis. In questa stagione molto tribolata, per gli azzurri è stato comunque uno dei calciatori più continui. 32 le presenze stagionali, un gol e due assist realizzati.

L’ipotesi Anguissa alla Juve al momento resta tale, non ci sono stati contatti concreti ma fa comunque discutere i tifosi. Un eventuale trasferimento avverrebbe in estate, creando un bel problema alla rosa. Sarebbe per il Napoli un ulteriore perdita per il reparto di centrocampo, dopo la partenza di Zielinski in direzione Inter.