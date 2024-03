De Zerbi al Napoli: annuncio improvviso e delirio tra i tifosi

Il Napoli vuole ripartire nella prossima stagione con un progetto nuovo di zecca. Il primo e principale tassello è l’ingaggio di un nuovo allenatore

Non ha perso né l’entusiasmo né la voglia di vincere, Aurelio De Laurentiis. Anzi, il presidente del Napoli è già al lavoro per rilanciare le ambizioni della squadra azzurra in vista della prossima stagione. L’annata del posto scudetto non è stata gestita nel migliore dei modi, tutt’altro.

Si è partiti, tutti, con il piede sbagliato e tutto è peggiorato a causa dei tanti errori commessi dallo stesso presidente in primis e dai tecnici che si sono avvicendati sulla panchina dei campioni d’Italia. I giocatori stessi, non esenti da colpe, sono tutti in discussione. Per questo De Laurentiis vuole compiere una vera e propria rivoluzione copernicana, sia con l’ingaggio di un nuovo tecnico che attraverso un profondo rinnovamento dell’organico.

A proposito di allenatori, quasi non si contano i profili puntualmente accostati al Napoli: dal sogno Antonio Conte passando per Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Raffaele Palladino, giusto per citare i più presenti sulle pagine dei quotidiani sportivi. C’è però un nome che forse più di tutti accende la fantasia dei tifosi e dello stesso De Laurentiis.

Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, l’allenatore del Brighton di recente eliminato agli ottavi di Europa League dalla Roma del suo amico ed estimatore Daniele De Rossi. Il quarantatreenne tecnico bresciano profeta del nuovo calcio spettacolo ha uno stuolo di club pronti a fare carte false pur di strapparlo ai Seagulls per la prossima stagione.

Napoli, De Zerbi dice sì: le dichiarazioni in diretta scatenano la fantasia dei tifosi azzurri

Eppure se il Napoli formulasse una proposta concreta, fatta soprattutto di un progetto tecnico stimolante e di ampio respiro, De Zerbi non direbbe di no ai colori azzurri. Come rivelato dal suo allenatore in seconda Andrea Maldera, che in un’intervista concessa ai microfoni del programma Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha aperto alla possibilità di un approdo nel capoluogo campano.

“De Zerbi al Napoli? Roberto è innamorato dell’Italia, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia ed anche da Napoli, lui la terrebbe in considerazione“.

“E poi scusate – ha concluso Maldera -, perché dovrebbe dire di no a una piazza come Napoli?“. Appunto, perché dovrebbe dire di no…I tifosi azzurri già sognano.