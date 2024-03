Il calcio in chiaro e gratis per tutti: svolta epocale da subito

Arriva una svolta epocale per il calcio in tv gratis per tutti: nuovi diritti in chiaro che faranno felici i tifosi italiani e non solo

Per molti il calcio in chiaro in tv è un diritto sacrosanto, ma nei fatti non è così. Resta pochissimo da guardare gratuitamente: ad oggi, in sostanza, soltanto le partite della nazionale italiana. Per il resto occorre pagare degli abbonamenti, i cui costi non sono bassi e di certo non alla portata di tutti.

Il tema dei diritti tv, e di conseguenza del calcio a pagamento, è sempre centrale. Le società, soprattutto quelle di Serie A, basano la loro sopravvivenza proprio su questi introiti. Sia per vedere il campionato che le coppe occorre un abbonamento, che si somma a quello necessario per seguire la Serie A. Ciascun tifoso deve fare fronte a una spesa ingente per seguire al meglio la stagione calcistica.

Ecco perché da più parti si ribadisce la necessità di aumentare l’offerta di calcio in chiaro per venire incontro alle esigenze di tutti. Qualcosa accade già con la Champions League. Su Mediaset infatti, viene trasmessa una partita delle italiane a settimana già da qualche anno. Ma non basta. Presto, però, l’offerta di calcio libero potrebbe aprirsi di più. Secondo alcune indiscrezioni la Rai sarebbe pronta a offrire il calcio europeo a tutti.

L’emittente pubblica, infatti, ha acquistato i diritti delle partite di Europa League già di questa stagione. Proprio così: evidentemente, la Rai è stata ingolosita dal quarto di finale tra Milan e Roma, un derby italiano in Europa, e vuole offrirlo in chiaro. Allo stesso modo anche le partite dell’Atalanta contro il Liverpool saranno visibili in chiaro, e così via fino alla semifinale di Dublino. Ovviamente c’è la certezza che un’italiana sarà in semifinale, e da qui l’intenzione della Rai di investire per questo finale di stagione.

Europa League in chiaro, la Rai fa un grande regalo ai tifosi

Ovviamente le partite di Europa League si potranno seguire, come sempre, anche su Sky e su Dazn, ma solo per gli abbonati. Quindi l’emittente pubblica si aggiunge alle tv a pagamento, facendo un grosso regalo ai tifosi di Roma, Milan e Atalanta.

Immaginiamo che tanti di loro si stavano organizzando per abbonarsi proprio per il periodo delle partite, ma adesso non c’è più bisogno di spendere soldi. Per permettere le trasmissioni dell’Europa League, la Rai sarebbe pronta a rinviare la fortunata serie Don Matteo al prossimo autunno.