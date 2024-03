Berardi al Napoli, scoperta la verità: “Tutto fatto, due contropartite”

Il passaggio di Mimmo Berardi al Napoli torna un tema d’attualità, l’ultimo annuncio spiazza tutta la tifoseria

L’addio di Berardi al Sassuolo resta un tema caldo, c’è un retroscena importante che fa discutere i tifosi.

Il Sassuolo dovrà conquistare la salvezza senza il suo capitano, la rottura del tendine d’Achille è stato un duro colpo per Berardi. L’attaccante salterà anche Euro 2024, era uno dei calciatori su cui Spalletti andava quasi a colpo sicuro.

Nel prossimo campionato rivedremo Berardi in campo, probabilmente con un’altra maglia addosso. Dopo una vita sportiva passata con i neroverdi, sull’attaccante è già partita un’asta tra tante big, pronte a un colpo di qualità.

Il Napoli è fra queste e, un po’ a sorpresa, è emerso qualche dettaglio in più riguardante l’interesse sull’esterno offensivo. In particolare, la dirigenza campana aveva già definito il colpo Berardi qualche anno fa.

Berardi al Napoli, l’ex mister confessa tutto

È un grande ex a svelare quanto accaduto, Berardi avrebbe giocato con il Napoli visto che i due club si erano già accordati sul trasferimento. La rivelazione di Cristian Bucchi, ex punta degli azzurri e in passato allenatore del Sassuolo, è arrivata in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’.

Il tecnico ha spiegato come, nell’estate del 2017, il passaggio di Berardi al Napoli era stato già definito ma, per dettagli non meglio precisati, sfumò tutto registrando tanto rammarico per il calciatore. Una situazione particolare sul mercato, che andò a coinvolgere anche un’altra punta importante del nostro campionato.

Bucchi rivela cosa accadde qualche anno fa: “Nella stagione in cui allenavo il Sassuolo, era tutto fatto per Berardi al Napoli: Strinic e Zapata sarebbero passati in neroverde. Quando mi chiesero un parere, dissi che questa era un’occasione giusta per la sua carriera, ma alla fine poi non se ne fece nulla”.

Il rammarico arrivò per il club azzurro e per il calciatore, che non fece il salto di qualità rimanendo in neroverde. Sarebbe stato un esterno perfetto per il gioco impostato ai tempi da Maurizio Sarri, un elemento in più utile per poter battere la Juventus di Max Allegri reduce da tanti scudetti vinti consecutivamente.

L’affare Berardi-Napoli, secondo Bucchi, potrebbe essere ancora una buona chance per tutti, anche a distanza di anni: “Mi piacerebbe molto vederlo in azzurro, in caso di Serie B la partenza di Berardi dal Sassuolo sarà probabile. Mi auguro che possa tornare al più presto, non gli mancherebbero le offerte in estate”.