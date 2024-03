È il sogno di De Laurentiis: colpaccio Napoli, offerta da capogiro

Aurelio De Laurentiis è pronto al grande colpo in estate, uno dei big in Serie A maggiormente graditi potrebbe arrivare a Napoli

Il presidente del Napoli potrebbe togliersi uno sfizio particolare, una delle probabili rivelazioni del prossimo europeo vestirebbe l’azzurro.

Mancano ancora tre mesi alla riapertura ufficiale del calciomercato, ma cominciano già ad emergere le prime manovre. In casa Napoli ci sarà una campagna acquisti ben diversa rispetto a quella registrata nelle ultime due sessioni, si punterà su calciatori già pronti e non più su scommesse.

In particolare, De Laurentiis sta puntando su uno dei protagonisti della Serie A, che sta prendendo sempre più spazio anche nella Nazionale di Luciano Spalletti. Giocare con l’ex mister, per altro, assume quasi i connotati di un rodaggio in vista di un passaggio a Napoli.

Le chance di vederlo in azzurro stanno aumentando, potrebbe esserci un bel colpo da regalare ai tifosi in estate: Alessandro Buongiorno dal Torino al Napoli.

Buongiorno al Napoli, i dettagli dell’affare

Il centrale sarebbe pronto per il passaggio a una big, l’attuale capitano del Torino ha avuto una crescita importante nel corso degli ultimi due anni. Leader nella squadra di Juric, sarà probabilmente anche uno degli uomini maggiormente osservati in vista di Euro 2024.

Buongiorno in stagione ha confermato i suoi notevoli progressi, tanto che il Torino è attualmente la quarta migliore difesa del campionato. Il centrale italiano, con 21 presenze e tre reti in Serie A, potrebbe aprire un suo ciclo a Napoli, arriverebbe l’erede di Kim in pratica a distanza di una stagione.

De Laurentiis valuta il colpo, non sarà semplice trattare con Urbano Cairo ma ha dalla sua parte una liquidità importante. Il Napoli è tra le squadre che hanno maggior disponibilità finanziaria (pensiamo alle cessioni del già citato Kim e a gennaio di Elmas) e potrebbe cedere Osimhen in estate a un top club, che pagherebbe i 120 milioni di clausola ai campani.

Il denaro non mancherebbe per il Napoli, che potrebbe accontentare il Torino con un’offerta da 35 milioni di euro, in linea grosso modo con quanto richiesto da Urbano Cairo. Non è improbabile l’inserimento di qualche contropartita, il Napoli potrebbe girare ai granata uno tra Zerbin o Lindstrom in prestito per la prossima stagione.

Buongiorno sa come questa sia ormai l’ultima stagione al Torino, che a sua volta ha già la soluzione interna per sostituirlo. Nella prossima stagione rientrerà in campo Per Schuurs, reduce da un grave ko rimediato lo scorso ottobre: l’olandese è un altro difensore monitorato dal Napoli.