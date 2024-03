Follia Kvaratskhelia: 150 milioni per l’addio al Napoli

Il Napoli e i suoi tifosi in apprensione per il futuro dei big azzurri: le ultime su Khvicha Kvaratskhelia

Il Napoli si aspettava, certamente, di vivere una stagione molto diversa da campione d’Italia. Per gli azzurri, invece, l’annata è stata quasi da incubo e anche i giocatori più talentuosi hanno finito per risentirne. Anche se, pur tra le tante difficoltà, Khvicha Kvaratskhelia è sempre stato tra i migliori.

Il georgiano non ha mai fatto mancare impegno, classe e personalità. E nelle ultime settimane, sotto la gestione Calzona, pare essersi ritrovato. Quattro gol in serie, per ricordare a tutti perché nella scorsa stagione era stato nominato miglior giocatore del campionato. E per provare a dare la scossa a un Napoli che, falliti tutti gli obiettivi stagionali, deve tentare una clamorosa rimonta nel finale.

La qualificazione all’Europa è ancora possibile, ma adesso gli azzurri non possono più sbagliare praticamente nulla, con tanti scontri diretti all’orizzonte. Il finale di stagione potrebbe poi indirizzare le decisioni per il futuro, con un Napoli che sa già che ci saranno addii eccellenti. Destinati a lasciare i partenopei Zielinski e Osimhen, ma potrebbe non essere finita qui. E un addio di Kvaratskhelia sarebbe dolorosissimo per società e tifosi.

Kvaratskhelia, addio da 150 milioni: gli scenari tra cessione e rinnovo

Che i top club abbiano messo da tempo nel mirino il georgiano non è certo un mistero. In particolare, in Premier League il giocatore interessa parecchio, per le sue grandi doti in velocità e nel dribbling.

Tuttavia, se per Osimhen l’addio è stato già messo in conto con il rinnovo con clausola rescissoria, per Kvaratkshelia per il momento De Laurentiis non intende cedere facilmente. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, il presidente partenopeo avrebbe fissato attualmente una cifra altissima per lasciare andare il numero 77. Per meno di 150 milioni di euro non se ne parla, questa è l’intenzione del patron azzurro. Che intanto vuole blindare il suo fuoriclasse.

Si parla da tempo del rinnovo di contratto del georgiano e la trattativa sarebbe in corso, nelle ultime settimane. Al momento, Kvaratskhelia guadagna ancora soltanto poco più di un milione di euro, l’entourage spinge perché lo stipendio venga adeguato al valore del giocatore. L’attuale accordo è in scadenza nel 2027, si può ipotizzare un allungamento e un corposo aumento di stipendio, ma le richieste degli agenti del calciatore, forti dell’interesse dei grandi club, potrebbero complicare le cose.