Napoli nei guai, irrompe il Milan: pronto il colpo da novanta

Il Napoli inizia a tremare, doccia gelata in arrivo: adesso il gioiello tanto atteso è pronto a firmare con il Milan

Non vi sono dubbi sul fatto che tanto in casa Napoli quanto in casa Milan la priorità, in vista dell’imminente riapertura della sessione estiva di calciomercato, sia la firma di un grande centravanti.

Gli azzurri perderanno Victor Osimhen, che ha ormai da mesi in maniera non troppo sibillina annunciato la voglia di cambiare aria. E le strade tra la punta nigeriana ed il club di Aurelio De Laurentiis inevitabilmente si separeranno.

Il patron del Napoli punta però ad incassare tanto dal suo addio, per il quale rimangono in primissima fila due possibilità: Chelsea e soprattutto PSG. I 130 milioni di euro della clausola sembrano avvicinarsi, dunque, sempre di più alle casse della società partenopea che allo stesso tempo sta già cercando il potenziale erede dell’ex Lille.

Già lo scorso gennaio gli azzurri avevano sondato diversi nomi, finendo poi per rimandare ogni discorso proprio all’estate quando Osimhen, con le valigie in mano, avrebbe dato ampio margine di manovra alla dirigenza partenopea.

Adesso dei diversi profili che piacciono ad Aurelio De Laurentiis ve ne sarebbe uno in particolare per il quale il Milan sembrerebbe in procinto di portarsi in vantaggio. Va infatti ricordato come anche la squadra di Stefano Pioli stia per rimanere orfana del suo centravanti titolare.

Olivier Giroud è in scadenza a fine stagione e pare proprio che nel suo futuro vi sia la MLS. Le trattative con Los Angeles sono in stavo avanzato: e a questo punto, l’acquisto di un nuovo bomber per Moncada e Furlani diventa di priorità assoluta.

Il Milan sta seriamente pensando di proporre una cifra importante al Feyenoord per il gioiello Santiago Gimenez, che già da mesi affolla i pensieri di Aurelio De Laurentiis. Il centravanti nato in Argentina ma Nazionale messicano e con passaporto italiano, è a soli 22 anni uno dei bomber più richiesti e apprezzati del panorama europeo.

Offerta monstre del Milan: il Napoli perde Gimenez

Sono 35 le presenze con la maglia del Feyenoord, tra campionato e coppe, per Gimenez: 24 reti e 5 assist vincenti all’attivo. Numeri che ingolosiscono il Milan, pronto ad avanzare un’offerta che sbaraglierebbe una volta per tutte la concorrenza del Napoli.

50 i milioni che la società di Gerry Cardinale metterebbe sul piatto per garantirsi il cartellino di uno degli attaccanti giovani più richiesti e con maggior potenziale in Europa. Con buona pace di De Laurentiis che molto presto dovrà orientare le sue attenzioni altrove.