Tranello Napoli, 50 milioni e Juve al tappeto

Il Napoli sta preparando un mercato a dir poco pirotecnico. Il presidente De Laurentiis ha in mente di rilanciare le ambizioni degli azzurri

Aurelio De Laurentiis fa terribilmente sul serio. Il presidente del Napoli ha infatti in animo di costruire una squadra per la prossima stagione che sia in grado di tornare a competere per lo scudetto o quanto meno per uno dei primi quattro posti che valgono la qualificazione in Champions League.

Il patron azzurro ha già messo in conto che in sede di mercato avrà a disposizione un assegno da 100 milioni di euro e oltre, quelli che entreranno in cassa dalla cessione di Victor Osimhen e non solo. Anche altri elementi della rosa, da tempo nel mirino di molte big d’Europa, possono garantire un bel gruzzolo da reinvestire in nuovo acquisti.

Il nuovo Napoli, almeno nelle intenzioni del patron, avrà un nuovo allenatore in panchina e un organico quasi rivoluzionato, senz’altro molto diverso rispetto a quello attuale. In attacco di sicuro, ma anche negli altri reparti. A partire dal centrocampo che quest’anno è apparso spesso in difficoltà.

Qualche giorno fa il quotidiano sportivo catalano El Mundo Deportivo ha riportato una dichiarazione del presidente del Barcellona, Laporta, che ha ammesso un concreto interesse per Stanislav Lobotka, il ventinovenne regista slovacco che nel Napoli dello scudetto è stato un titolare inamovibile. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, gli azzurri dovrebbero trovare un sostituto all’altezza.

Anzi, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’erede di Lobotka sarebbe già stato individuato: stiamo parlando di Martin Zubimendi, venticinquenne basco regista tuttofare della Real Sociedad diventato ormai un punto di forza anche della Nazionale spagnola. Su di lui è concreto l’interesse del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli.

Napoli, che beffa nei confronti di Giuntoli e la Juve: 50 milioni per Zubimendi

I cinquanta milioni chiesti dalla Real Sociedad frenano però ogni velleità, come nel caso di Teun Koopmeiners. L’Atalanta per il forte centrocampista olandese pretende di incassare non meno di 55 milioni di euro, una cifra non alla portata dei bianconeri ma di cui disporrebbe il Napoli grazie alla cessione di Osimhen.

Il presidente De Laurentiis dunque vuole beffare il suo ex dirigente anticipandolo su almeno uno dei due obiettivi: Zubimendi in tal senso piace molto, ma Koopmeiners è un pallino del patron azzurro che già l’estate scorsa avanzò una proposta concreta ai dirigenti dell’Atalanta: un’offerta di 40 milioni rispedita al mittente negli ultimi giorni del mercato estivo.